00:26 17.09.2021 (обновлено: 00:43 17.09.2021)
На Сахалине и в Магаданской области открылись избирательные участки
НА Сахалине и в Магадане открылись избирательные участки
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 8.00 (00.00 мск) в пятницу в Сахалинской и Магаданской областях.
"В Сахалинской области начали работу 310 избирательных участков, из них восемь — временных: в аэропорту, СИЗО и в больницах", — сообщила РИА Новости секретарь областной избирательной комиссии Марина Андриянова.
Кроме того, сахалинский избирком открыл 134 судовые избирательные комиссии на судах с портом приписки на Сахалине или Курилах.
По словам Андрияновой, к моменту открытия участков на островах досрочно свои голоса за кандидатов в депутаты Государственной Думы отдали более четырех тысяч человек. Это жители погранзастав, маяков, метеостанций и работники нефтяных платформ.
В Магаданской области в пятницу открылись 90 избирательных участков, и началось голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.
"В Магаданской области будут работать 90 участков, 88 основных и два дополнительных. Дополнительные мы открыли в областной больнице для медиков и пациентов, и впервые в этом году будет работать участок в аэропорту. Правда, там можно будет проголосовать, только предварительно подав заявление, таких заявлений у нас подано меньше десяти. Выбирают в регионе также двух депутатов местного самоуправления в поселке Эвенск и проводятся довыборы одного депутата в Магаданскую городскую думу", — сообщил Жуков.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.