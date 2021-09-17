На Камчатке открылся центр общественного наблюдения за выборами
В Петропавловске-Камчатском начал работу центр видеонаблюдения за голосованием на выборах
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен – РИА Новости. Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Петропавловске-Камчатском, где жители края могут увидеть трансляцию с камер видеонаблюдения, которые установлены на участках для голосования, закроется штаб утром 20 сентября, сообщил РИА Новости председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.
"Штаб функционирует с восьми часов утра, с момента начала голосования. И закончит работу в 10 утра 20 сентября. Ночью трансляция тоже идет, штаб работает, потому что подсчет голосов – это самое интересное" - сказал Костылев.
В помещении центра установлены две видеостены, а также 10 ноутбуков, которые по специальным каналам подключены к видеокамерам на участке, рассказали в Центре. Прийти сюда и понаблюдать за происходящим на участках могут все желающие.
"Если человек заметил что-то подозрительное, он может сказать об этом и идти в штаб, который находится в ста метрах отсюда. Второй вариант – человек подходит к сотруднику Центра, волонтерам и сообщает о желании уведомить об инциденте. Походит технический сотрудник и перематывает запись на нужный момент, и мы вместе смотрим", - добавил Костылев.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".