https://ria.ru/20210917/tsentr-1750435496.html

На Камчатке открылся центр общественного наблюдения за выборами

На Камчатке открылся центр общественного наблюдения за выборами - РИА Новости, 17.09.2021

На Камчатке открылся центр общественного наблюдения за выборами

Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Петропавловске-Камчатском, где жители края могут увидеть трансляцию с камер видеонаблюдения, которые... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T01:24

2021-09-17T01:24

2021-09-17T01:24

выборы в государственную думу

политика

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камчатский край

госдума рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен – РИА Новости. Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Петропавловске-Камчатском, где жители края могут увидеть трансляцию с камер видеонаблюдения, которые установлены на участках для голосования, закроется штаб утром 20 сентября, сообщил РИА Новости председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.В помещении центра установлены две видеостены, а также 10 ноутбуков, которые по специальным каналам подключены к видеокамерам на участке, рассказали в Центре. Прийти сюда и понаблюдать за происходящим на участках могут все желающие.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210917/zapret-1750432878.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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политика, петропавловск-камчатский, камчатский край, госдума рф