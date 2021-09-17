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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/tsentr-1750435496.html
На Камчатке открылся центр общественного наблюдения за выборами
На Камчатке открылся центр общественного наблюдения за выборами - РИА Новости, 17.09.2021
На Камчатке открылся центр общественного наблюдения за выборами
Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Петропавловске-Камчатском, где жители края могут увидеть трансляцию с камер видеонаблюдения, которые... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T01:24
2021-09-17T01:24
выборы в государственную думу
политика
петропавловск-камчатский
камчатский край
госдума рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен – РИА Новости. Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Петропавловске-Камчатском, где жители края могут увидеть трансляцию с камер видеонаблюдения, которые установлены на участках для голосования, закроется штаб утром 20 сентября, сообщил РИА Новости председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.В помещении центра установлены две видеостены, а также 10 ноутбуков, которые по специальным каналам подключены к видеокамерам на участке, рассказали в Центре. Прийти сюда и понаблюдать за происходящим на участках могут все желающие.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, петропавловск-камчатский, камчатский край, госдума рф
01:24 17.09.2021
 
На Камчатке открылся центр общественного наблюдения за выборами

В Петропавловске-Камчатском начал работу центр видеонаблюдения за голосованием на выборах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен – РИА Новости. Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Петропавловске-Камчатском, где жители края могут увидеть трансляцию с камер видеонаблюдения, которые установлены на участках для голосования, закроется штаб утром 20 сентября, сообщил РИА Новости председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.

"Штаб функционирует с восьми часов утра, с момента начала голосования. И закончит работу в 10 утра 20 сентября. Ночью трансляция тоже идет, штаб работает, потому что подсчет голосов – это самое интересное" - сказал Костылев.

В помещении центра установлены две видеостены, а также 10 ноутбуков, которые по специальным каналам подключены к видеокамерам на участке, рассказали в Центре. Прийти сюда и понаблюдать за происходящим на участках могут все желающие.

"Если человек заметил что-то подозрительное, он может сказать об этом и идти в штаб, который находится в ста метрах отсюда. Второй вариант – человек подходит к сотруднику Центра, волонтерам и сообщает о желании уведомить об инциденте. Походит технический сотрудник и перематывает запись на нужный момент, и мы вместе смотрим", - добавил Костылев.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
00:40
Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
 
Выборы в Государственную думуПолитикаПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайГосдума РФ
 
 
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