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В Киеве прокомментировали опасения прекращения транзита газа в Европу
В Киеве прокомментировали опасения прекращения транзита газа в Европу - РИА Новости, 17.09.2021
В Киеве прокомментировали опасения прекращения транзита газа в Европу
Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль считает, что опасаться остановки транзита газа в ЕС текущей зимой не стоит, потому что на завершение... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:00
2021-09-17T19:00
в мире
украина
киев
европа
еврокомиссия
газпром
новые времена
балтийское море
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КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль считает, что опасаться остановки транзита газа в ЕС текущей зимой не стоит, потому что на завершение сертификации "Северного потока-2" уйдет около восьми месяцев."Мы с вами можем вместе подсчитать, когда сможет заработать "Северный поток-2". До четырех месяцев может длиться сертификация немецким регулятором. А после принятия решения он должен передать его на утверждение Еврокомиссии. У нее есть два месяца для рассмотрения этого документа. Этот срок может быть дополнительно продлен еще на два месяца. То есть максимум восемь месяцев", - говорится в колонке советника главы минэнерго для издания "Новое время".Она считает, что опасаться прекращения транзита газа уже в скором времени не стоит."Спекулировать на том, что может быть уже сейчас прекращен транзит российского газа через Украину, не стоит, потому что мы все время напрягаем наших партнеров тем, что говорим, что обязательно будет какой-то кризис. Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы договориться с европейскими и американскими партнерами, о том, что мы будем делать, чтобы не допустить кризисных ситуаций. Над этим работаем последние недели", - сказала Зеркаль.Она также заверила, что Киев работает над получением гарантий бесперебойного обеспечения газом со стороны Евросоюза в случае возникновения кризисных ситуаций в зимний период. По ее словам, Украина вышла к европейским и американским партнерам с предложением о минимизации возможных последствий, связанных с "Северным потоком-2". "У Евросоюза есть специальная директива, касающаяся именно безопасности поставок и где страны разделены на группы, в которых они друг друга поддерживают для недопущения кризисных ситуаций. Мы ставим вопрос, чтобы Украину включили в одну из таких групп, и чтобы другие страны, входящие в эту группу, могли помочь в случае возникновения какой-то кризисной ситуации", - добавила советник."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
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в мире, украина, киев, европа, еврокомиссия, газпром, новые времена, балтийское море, северный поток — 2, цены на нефть, россия, лана зеркаль
19:00 17.09.2021
 
В Киеве прокомментировали опасения прекращения транзита газа в Европу

Министерство энергетики Украины: не стоит опасаться остановки транзита газа в Европу

© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль считает, что опасаться остановки транзита газа в ЕС текущей зимой не стоит, потому что на завершение сертификации "Северного потока-2" уйдет около восьми месяцев.
"Мы с вами можем вместе подсчитать, когда сможет заработать "Северный поток-2". До четырех месяцев может длиться сертификация немецким регулятором. А после принятия решения он должен передать его на утверждение Еврокомиссии. У нее есть два месяца для рассмотрения этого документа. Этот срок может быть дополнительно продлен еще на два месяца. То есть максимум восемь месяцев", - говорится в колонке советника главы минэнерго для издания "Новое время".
Она считает, что опасаться прекращения транзита газа уже в скором времени не стоит.
"Спекулировать на том, что может быть уже сейчас прекращен транзит российского газа через Украину, не стоит, потому что мы все время напрягаем наших партнеров тем, что говорим, что обязательно будет какой-то кризис. Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы договориться с европейскими и американскими партнерами, о том, что мы будем делать, чтобы не допустить кризисных ситуаций. Над этим работаем последние недели", - сказала Зеркаль.
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Она также заверила, что Киев работает над получением гарантий бесперебойного обеспечения газом со стороны Евросоюза в случае возникновения кризисных ситуаций в зимний период. По ее словам, Украина вышла к европейским и американским партнерам с предложением о минимизации возможных последствий, связанных с "Северным потоком-2". "У Евросоюза есть специальная директива, касающаяся именно безопасности поставок и где страны разделены на группы, в которых они друг друга поддерживают для недопущения кризисных ситуаций. Мы ставим вопрос, чтобы Украину включили в одну из таких групп, и чтобы другие страны, входящие в эту группу, могли помочь в случае возникновения какой-то кризисной ситуации", - добавила советник.
"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.
Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
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