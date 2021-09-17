https://ria.ru/20210917/tovarooborot-1750446513.html

Товарооборот между Москвой и Латинской Америкой вырос на 54 процента

Товарооборот между Москвой и Латинской Америкой вырос на 54 процента - РИА Новости, 17.09.2021

Товарооборот между Москвой и Латинской Америкой вырос на 54 процента

За первое полугодие 2021 года объем товарооборота между Москвой и странами Латинской Америки увеличился на 54% и составил 1,84 миллиарда долларов, сообщается на РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T07:55

2021-09-17T07:55

2021-09-17T11:01

экономика

мексика

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

латинская америка

россия

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За первое полугодие 2021 года объем товарооборота между Москвой и странами Латинской Америки увеличился на 54% и составил 1,84 миллиарда долларов, сообщается на сайте мэра столицы.По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, приводящимся на сайте, страны Латинской Америки считаются одним из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы. Он добавил, что пандемия нарушила некоторые торговые связи, но в этом году отмечается восстановление торговых отношений.Отмечается, что в первом полугодии столичный несырьевой неэнергетический экспорт в Латинскую Америку составил 212,58 миллиона долларов, что в четыре раза больше, чем в этот же период в прошлом году. По итогам первой половины года столица увеличила поставки в регион пластмасс и изделий из них, расфасованных лекарств, диагностических реагентов и моющих средств."Москва входит в топ-10 регионов России, экспортирующих несырьевую неэнергетическую продукцию в Латинскую Америку, и занимает пятое место по объему экспорта. Всего продажи были осуществлены в 19 стран региона, а главными странами-покупателями стали Аргентина, Мексика, Бразилия, Никарагуа, Куба и Перу. При этом основной объем московского экспорта в латиноамериканский регион приходится на промышленную продукцию, которая в первом полугодии этого года была отправлена на сумму 200,48 миллиона долларов", - цитирует сайт руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.Добавляется, что для развития внешнеэкономических связей центр поддержки и развития экспорта "Моспром" провел международный телемост "Москва - Латинская Америка", на котором эксперты обсудили перспективы экспорта продукции столичных компаний в регион, в частности инфокоммуникационных технологий, продукции для энергетической отрасли и продукции агропромышленного комплекса.

https://ria.ru/20210916/oborot-1750399795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, мексика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик), латинская америка, россия