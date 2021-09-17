07:55 17.09.2021 (обновлено: 11:01 17.09.2021)
Товарооборот между Москвой и Латинской Америкой вырос на 54 процента
Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки вырос на 54 процента в 2021 году
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За первое полугодие 2021 года объем товарооборота между Москвой и странами Латинской Америки увеличился на 54% и составил 1,84 миллиарда долларов, сообщается на сайте мэра столицы.
"Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки в первой половине этого года составил 1,84 миллиарда долларов. Это на 54,4% больше, чем за аналогичный период 2020-го, и на 26,6% больше, чем в первое полугодие 2019-го", - говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, приводящимся на сайте, страны Латинской Америки считаются одним из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы. Он добавил, что пандемия нарушила некоторые торговые связи, но в этом году отмечается восстановление торговых отношений.
Отмечается, что в первом полугодии столичный несырьевой неэнергетический экспорт в Латинскую Америку составил 212,58 миллиона долларов, что в четыре раза больше, чем в этот же период в прошлом году. По итогам первой половины года столица увеличила поставки в регион пластмасс и изделий из них, расфасованных лекарств, диагностических реагентов и моющих средств.
"Москва входит в топ-10 регионов России, экспортирующих несырьевую неэнергетическую продукцию в Латинскую Америку, и занимает пятое место по объему экспорта. Всего продажи были осуществлены в 19 стран региона, а главными странами-покупателями стали Аргентина, Мексика, Бразилия, Никарагуа, Куба и Перу. При этом основной объем московского экспорта в латиноамериканский регион приходится на промышленную продукцию, которая в первом полугодии этого года была отправлена на сумму 200,48 миллиона долларов", - цитирует сайт руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.
Добавляется, что для развития внешнеэкономических связей центр поддержки и развития экспорта "Моспром" провел международный телемост "Москва - Латинская Америка", на котором эксперты обсудили перспективы экспорта продукции столичных компаний в регион, в частности инфокоммуникационных технологий, продукции для энергетической отрасли и продукции агропромышленного комплекса.