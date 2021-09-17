https://ria.ru/20210917/tosochka-1750440678.html

NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"

NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня" - РИА Новости, 17.09.2021

NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"

Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" способна уничтожать американские танки. Об этом в своей статье для журнала The National Interest... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:21

2021-09-17T04:21

2021-09-17T04:22

новое оружие россии

безопасность

сша

россия

тос-2

себастьен роблин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/105242/66/1052426616_0:71:1920:1151_1920x0_80_0_0_74ae5fb7c3012ce3570a92c47fbc5f4f.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" способна уничтожать американские танки. Об этом в своей статье для журнала The National Interest пишет журналист Себастьен Роблин.Автор публикации подчеркивает, что в настоящее время Россия проводит опытную эксплуатацию новинки.Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной "Катюшей", использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины.Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. "Броня у "Тосочки" слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня", - добавляет автор материала.Тяжелая огнеметная система (ТОС) — одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, россия, тос-2, себастьен роблин