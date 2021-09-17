https://ria.ru/20210917/tosochka-1750440678.html
NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня" - РИА Новости, 17.09.2021
NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" способна уничтожать американские танки. Об этом в своей статье для журнала The National Interest... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T04:21
2021-09-17T04:21
2021-09-17T04:22
новое оружие россии
безопасность
сша
россия
тос-2
себастьен роблин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" способна уничтожать американские танки. Об этом в своей статье для журнала The National Interest пишет журналист Себастьен Роблин.Автор публикации подчеркивает, что в настоящее время Россия проводит опытную эксплуатацию новинки.Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной "Катюшей", использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины.Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. "Броня у "Тосочки" слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня", - добавляет автор материала.Тяжелая огнеметная система (ТОС) — одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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безопасность, сша, россия, тос-2, себастьен роблин
04:21 17.09.2021 (обновлено: 04:22 17.09.2021)
NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
NI: российская огнеметная система "Тосочка" способна обрушить на противника "шквал огня"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2
"Тосочка" способна уничтожать американские танки. Об этом в своей статье для журнала The National Interest
пишет журналист Себастьен Роблин
.
Автор публикации подчеркивает, что в настоящее время Россия
проводит опытную эксплуатацию новинки.
Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной "Катюшей", использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины.
Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. "Броня у "Тосочки" слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня", - добавляет автор материала.
Тяжелая огнеметная система (ТОС) — одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>