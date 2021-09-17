Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210917/tosochka-1750440678.html
NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня" - РИА Новости, 17.09.2021
NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" способна уничтожать американские танки. Об этом в своей статье для журнала The National Interest... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T04:21
2021-09-17T04:22
новое оружие россии
безопасность
сша
россия
тос-2
себастьен роблин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/105242/66/1052426616_0:71:1920:1151_1920x0_80_0_0_74ae5fb7c3012ce3570a92c47fbc5f4f.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" способна уничтожать американские танки. Об этом в своей статье для журнала The National Interest пишет журналист Себастьен Роблин.Автор публикации подчеркивает, что в настоящее время Россия проводит опытную эксплуатацию новинки.Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной "Катюшей", использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины.Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. "Броня у "Тосочки" слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня", - добавляет автор материала.Тяжелая огнеметная система (ТОС) — одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/105242/66/1052426616_147:0:1775:1221_1920x0_80_0_0_b4cd9305fd8ff02a0dfaa7a11c800bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, сша, россия, тос-2, себастьен роблин
04:21 17.09.2021 (обновлено: 04:22 17.09.2021)
 
NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"

NI: российская огнеметная система "Тосочка" способна обрушить на противника "шквал огня"

© Фото : Vitaly V. KuzminСтрельба из ТОС
Стрельба из ТОС - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" способна уничтожать американские танки. Об этом в своей статье для журнала The National Interest пишет журналист Себастьен Роблин.
Автор публикации подчеркивает, что в настоящее время Россия проводит опытную эксплуатацию новинки.
Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной "Катюшей", использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины.
Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. "Броня у "Тосочки" слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня", - добавляет автор материала.
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 04:56
NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО
Тяжелая огнеметная система (ТОС) — одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСШАРоссияТОС-2Себастьен Роблин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах среди популярных профессий
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Лента новостейМолния