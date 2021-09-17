https://ria.ru/20210917/tort-1750554903.html
"Киевский торт" потерял прежнее качество, считают эксперты
"Киевский торт" потерял прежнее качество, считают эксперты - РИА Новости, 17.09.2021
"Киевский торт" потерял прежнее качество, считают эксперты
"Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности" (ВНИИКП) поставил под сомнение качество современного "Киевского торта": от... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:54
2021-09-17T15:54
2021-09-17T16:59
общество
украина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности" (ВНИИКП) поставил под сомнение качество современного "Киевского торта": от прежнего ничего не осталось, заявил РИА Новости ведущий научный специалист этого ВНИИ Михаил Талейсник."Киевский" - очень вкусный, очень приятный и главное – не очень калорийный торт. Но его качество сейчас сильно упало, ничего от него не осталось", - сказал Талейсник. По его словам, речь, прежде всего, в качестве сырья. "Никто не следит, что должно быть пониженное количество клейковины, резко упало качество сбивной массы. Каждый старается делать свое", - сказал собеседник агентства.Поэтому, даже если четко придерживаться рецептуры, как пытаются при производстве этого торта некоторые кондитеры, продолжил он, прежнего "Киевского" уже не получится, да и сам торт за последнее время заметно выпал из предложения в магазинах."Все зависит от сырья", - считает Талейсник, заметив, как профессионал старой школы, что многое из технологий сейчас забыто или изменено, появились новые вкусы и новые места производства.Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова ранее рассказала РИА Новости, что рецепт "Киевского торта" является уникальным, и нигде в мире, кроме Украины, не делают подобный десерт.
https://ria.ru/20210916/tort-1750258921.html
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общество, украина
15:54 17.09.2021 (обновлено: 16:59 17.09.2021)
"Киевский торт" потерял прежнее качество, считают эксперты
Научный специалист ВНИИКП Талейсник: "Киевский торт" потерял прежнее качество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности" (ВНИИКП) поставил под сомнение качество современного "Киевского торта": от прежнего ничего не осталось, заявил РИА Новости ведущий научный специалист этого ВНИИ Михаил Талейсник.
"Киевский" - очень вкусный, очень приятный и главное – не очень калорийный торт. Но его качество сейчас сильно упало, ничего от него не осталось", - сказал Талейсник. По его словам, речь, прежде всего, в качестве сырья. "Никто не следит, что должно быть пониженное количество клейковины, резко упало качество сбивной массы. Каждый старается делать свое", - сказал собеседник агентства.
Поэтому, даже если четко придерживаться рецептуры, как пытаются при производстве этого торта некоторые кондитеры, продолжил он, прежнего "Киевского" уже не получится, да и сам торт за последнее время заметно выпал из предложения в магазинах.
"Раньше без сливочного масла у нас не выпускалась продукция. Сейчас используют взбитые сливки из-за дешевизны, но мы (специалисты старой школы - ред.) не можем привыкнуть к этому переходу", - сказал он. "Все забыто, старого ничего не будет, поэтому надо ориентироваться на новые вкусы – например, торт "Москва", - посоветовал специалист.
"Все зависит от сырья", - считает Талейсник, заметив, как профессионал старой школы, что многое из технологий сейчас забыто или изменено, появились новые вкусы и новые места производства.
Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова ранее рассказала РИА Новости, что рецепт "Киевского торта" является уникальным, и нигде в мире, кроме Украины
, не делают подобный десерт.