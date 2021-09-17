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Европейский омбудсмен Зигель назвал причину недопуска на самолет в Москву
Европейский омбудсмен Зигель назвал причину недопуска на самолет в Москву - РИА Новости, 17.09.2021
Европейский омбудсмен Зигель назвал причину недопуска на самолет в Москву
Генсек Европейского института омбудсменов Йозеф Зигель заявил РИА Новости, что его не пустили на самолёт в Москву из-за отсутствия отрицательного ПЦР-теста на... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:33
2021-09-17T18:33
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ВЕНА, 17 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Генсек Европейского института омбудсменов Йозеф Зигель заявил РИА Новости, что его не пустили на самолёт в Москву из-за отсутствия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.Ранее председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев информировал, что австрийские пограничники не пропустили на самолет генерального секретаря Европейского института омбудсменов Зигеля, планировавшего наблюдать за выборами в РФ. Григорьев назвал это вмешательством в общественный контроль. По его словам, пограничники не позволили Зигелю пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом того, что данные о результате его ПЦР не поступили в базу погранслужбы."Я сдал тест, но получение результата затянулось, а когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться (на рейс). Дело только в ПЦР-тесте. Я надеялся, что к моменту регистрации у меня будут результаты", - сказал агентству Зигель.Он добавил, что уже не полетит в Москву другим рейсом.
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вена, австрия, москва, здоровье - общество, россия, пцр
18:33 17.09.2021
 
Европейский омбудсмен Зигель назвал причину недопуска на самолет в Москву

Генсека института омбудсменов Европы Зигеля не пустили на самолет в Москву из-за ПЦР-теста

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЕНА, 17 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Генсек Европейского института омбудсменов Йозеф Зигель заявил РИА Новости, что его не пустили на самолёт в Москву из-за отсутствия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Ранее председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев информировал, что австрийские пограничники не пропустили на самолет генерального секретаря Европейского института омбудсменов Зигеля, планировавшего наблюдать за выборами в РФ. Григорьев назвал это вмешательством в общественный контроль. По его словам, пограничники не позволили Зигелю пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом того, что данные о результате его ПЦР не поступили в базу погранслужбы.
"Я сдал тест, но получение результата затянулось, а когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться (на рейс). Дело только в ПЦР-тесте. Я надеялся, что к моменту регистрации у меня будут результаты", - сказал агентству Зигель.
Он добавил, что уже не полетит в Москву другим рейсом.
Во время голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 17:17Выборы в Государственную думу
Международные наблюдатели посетили ситуационный центр Общественной палаты
 
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