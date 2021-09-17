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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210917/taliby-1750519632.html
Путин призвал согласовать позицию по признанию правительства талибов
Путин призвал согласовать позицию по признанию правительства талибов - РИА Новости, 17.09.2021
Путин призвал согласовать позицию по признанию правительства талибов
Президент России Владимир Путин заявил, что позиция стран ШОС и ОДКБ по признанию властей в Афганистане должна быть согласована. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:27
2021-09-17T13:42
захват власти в афганистане талибами
политика
афганистан
владимир путин
шос
одкб
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что позиция стран ШОС и ОДКБ по признанию властей в Афганистане должна быть согласована."Что касается признания, то, полагаю, согласен с теми, кто высказывался на этот счет, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ, говоря о властях в Афганистане.
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политика, афганистан, владимир путин, шос, одкб
13:27 17.09.2021 (обновлено: 13:42 17.09.2021)
 
Путин призвал согласовать позицию по признанию правительства талибов

Путин призвал страны ШОС и ОДКБ согласовать позицию по признанию правительства талибов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что позиция стран ШОС и ОДКБ по признанию властей в Афганистане должна быть согласована.
"Что касается признания, то, полагаю, согласен с теми, кто высказывался на этот счет, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ, говоря о властях в Афганистане.
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Захват власти в Афганистане талибамиПолитикаАфганистанВладимир ПутинШОСОДКБ
 
 
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