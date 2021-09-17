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Путин призвал согласовать позицию по признанию правительства талибов

Путин призвал согласовать позицию по признанию правительства талибов - РИА Новости, 17.09.2021

Путин призвал согласовать позицию по признанию правительства талибов

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция стран ШОС и ОДКБ по признанию властей в Афганистане должна быть согласована. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:27

2021-09-17T13:27

2021-09-17T13:42

захват власти в афганистане талибами

политика

афганистан

владимир путин

шос

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что позиция стран ШОС и ОДКБ по признанию властей в Афганистане должна быть согласована."Что касается признания, то, полагаю, согласен с теми, кто высказывался на этот счет, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ, говоря о властях в Афганистане.

https://ria.ru/20210916/migranty-1750397315.html

афганистан

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политика, афганистан, владимир путин, шос, одкб