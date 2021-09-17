https://ria.ru/20210917/sukachev-1750551561.html

Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом

Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом - РИА Новости, 17.09.2021

Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом

Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом. Об этом в личном микроблоге сообщил Сукачев. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:59

2021-09-17T16:59

2021-09-17T16:59

культура

гарик сукачев

александр ф. скляр

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741422688_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_737e2e8b6edc6c6d29e0681f568af7bb.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом. Об этом в личном микроблоге сообщил Сукачев. Диск называется "Боцман и бродяга. Часть 2". Прослушать и скачать его можно на цифровых платформах. Сукачев также поделился историей создания первой части альбома, которая вышла 26 лет назад. "У нас не было даже мысли записывать пластинку. Все песни создавались исключительно для себя и исполнялись в гримерках на посиделках после концертов только для своих. До сих пор непонятно, где и как Юсуп Бахшиев, владелец тогда модного клуба "Московский", мог их услышать в нашем исполнении. В компанию близких друзей он не входил, да даже и знакомы-то толком не были. Но именно он уговорил нас исполнить эти песни открыто на концерте в своем клубе, а заодно и еще на пяти других площадках. Так все и услышали "Боцмана и бродягу", — вспоминает музыкант. Фанаты тепло приняли новую запись. "Ой, как душевненько", "Супер, классно. Так держать и дальше", "Красавцы", — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20210827/ariya-1747543839.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гарик сукачев, александр ф. скляр, новости культуры, музыка