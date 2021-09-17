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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210917/sukachev-1750551561.html
Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом
Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом - РИА Новости, 17.09.2021
Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом
Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом. Об этом в личном микроблоге сообщил Сукачев. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:59
2021-09-17T16:59
культура
гарик сукачев
александр ф. скляр
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом. Об этом в личном микроблоге сообщил Сукачев. Диск называется "Боцман и бродяга. Часть 2". Прослушать и скачать его можно на цифровых платформах. Сукачев также поделился историей создания первой части альбома, которая вышла 26 лет назад. "У нас не было даже мысли записывать пластинку. Все песни создавались исключительно для себя и исполнялись в гримерках на посиделках после концертов только для своих. До сих пор непонятно, где и как Юсуп Бахшиев, владелец тогда модного клуба "Московский", мог их услышать в нашем исполнении. В компанию близких друзей он не входил, да даже и знакомы-то толком не были. Но именно он уговорил нас исполнить эти песни открыто на концерте в своем клубе, а заодно и еще на пяти других площадках. Так все и услышали "Боцмана и бродягу", — вспоминает музыкант. Фанаты тепло приняли новую запись. "Ой, как душевненько", "Супер, классно. Так держать и дальше", "Красавцы", — отреагировали пользователи.
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Новости
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гарик сукачев, александр ф. скляр, новости культуры, музыка
16:59 17.09.2021
 

Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом

© РИА Новости / Илья ПиталевАлександр Ф. Скляр и Гарик Сукачев
Александр Ф. Скляр и Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили новый альбом. Об этом в личном микроблоге сообщил Сукачев.
Диск называется "Боцман и бродяга. Часть 2". Прослушать и скачать его можно на цифровых платформах.
Сукачев также поделился историей создания первой части альбома, которая вышла 26 лет назад.
"У нас не было даже мысли записывать пластинку. Все песни создавались исключительно для себя и исполнялись в гримерках на посиделках после концертов только для своих. До сих пор непонятно, где и как Юсуп Бахшиев, владелец тогда модного клуба "Московский", мог их услышать в нашем исполнении. В компанию близких друзей он не входил, да даже и знакомы-то толком не были. Но именно он уговорил нас исполнить эти песни открыто на концерте в своем клубе, а заодно и еще на пяти других площадках. Так все и услышали "Боцмана и бродягу", — вспоминает музыкант.
Фанаты тепло приняли новую запись. "Ой, как душевненько", "Супер, классно. Так держать и дальше", "Красавцы", — отреагировали пользователи.
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