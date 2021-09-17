16:43 17.09.2021 (обновлено: 19:18 17.09.2021)
В Британии рассказали о двух козырях России, "сеющих страх" в НАТО
Daily Express: Россия на совместных с Белоруссией учениях посеяла страх в рядах НАТО
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный роботизированный комплекс "Уран-9" и боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" на полигоне Мулино
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия во время совместных с Белоруссией учений раскрыла несколько "козырей" против НАТО, пишет Daily Express.
В первую очередь речь идет о боевом беспилотном робототехническом комплексе "Уран-9", который СМИ назвало "Терминатором". Его впервые задействовали именно во время "Запада-2021". Комплекс оснащен огнеметами "Шмель-М", противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Эта боевая машина управляется дистанционно и способна поражать цели на расстоянии до трех миль.
Автор статьи напомнил, что прошедшие учения вызвали озабоченность у стран НАТО, граничащих с Белоруссией. В частности, в Эстонии заявили, что маневры могут быть предвестником вторжения российской армии в будущем. Демонстрация Москвой целого комплекса современного вооружения сеет страх среди членов Североатлантического альянса, подытожил журналист.
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Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии. В них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и до 15 кораблей.
В маневрах также задействовали около двух тысяч военнослужащих от государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, ШОС и других дружественных стран.
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