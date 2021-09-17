https://ria.ru/20210917/strakh-1750569235.html

В Британии рассказали о двух козырях России, "сеющих страх" в НАТО

В Британии рассказали о двух козырях России, "сеющих страх" в НАТО - РИА Новости, 17.09.2021

В Британии рассказали о двух козырях России, "сеющих страх" в НАТО

Россия во время совместных с Белоруссией учений раскрыла несколько "козырей" против НАТО, пишет Daily Express. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:43

2021-09-17T16:43

2021-09-17T19:18

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия во время совместных с Белоруссией учений раскрыла несколько "козырей" против НАТО, пишет Daily Express.В первую очередь речь идет о боевом беспилотном робототехническом комплексе "Уран-9", который СМИ назвало "Терминатором". Его впервые задействовали именно во время "Запада-2021". Комплекс оснащен огнеметами "Шмель-М", противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Эта боевая машина управляется дистанционно и способна поражать цели на расстоянии до трех миль.Daily Express также выделило зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей", призванный в будущем дополнить С-400. Среди его задач — перехват и уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковых крылатых ракет и самолетов.Автор статьи напомнил, что прошедшие учения вызвали озабоченность у стран НАТО, граничащих с Белоруссией. В частности, в Эстонии заявили, что маневры могут быть предвестником вторжения российской армии в будущем. Демонстрация Москвой целого комплекса современного вооружения сеет страх среди членов Североатлантического альянса, подытожил журналист.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии. В них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и до 15 кораблей. В маневрах также задействовали около двух тысяч военнослужащих от государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, ШОС и других дружественных стран.

https://ria.ru/20210917/tosochka-1750440678.html

https://ria.ru/20210916/soyuz-1750326070.html

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