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В Британии рассказали о двух козырях России, "сеющих страх" в НАТО
В Британии рассказали о двух козырях России, "сеющих страх" в НАТО - РИА Новости, 17.09.2021
В Британии рассказали о двух козырях России, "сеющих страх" в НАТО
Россия во время совместных с Белоруссией учений раскрыла несколько "козырей" против НАТО, пишет Daily Express. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:43
2021-09-17T19:18
белоруссия
москва
шос
нато
с-400 «триумф»
зрс с-500
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия во время совместных с Белоруссией учений раскрыла несколько "козырей" против НАТО, пишет Daily Express.В первую очередь речь идет о боевом беспилотном робототехническом комплексе "Уран-9", который СМИ назвало "Терминатором". Его впервые задействовали именно во время "Запада-2021". Комплекс оснащен огнеметами "Шмель-М", противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Эта боевая машина управляется дистанционно и способна поражать цели на расстоянии до трех миль.Daily Express также выделило зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей", призванный в будущем дополнить С-400. Среди его задач — перехват и уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковых крылатых ракет и самолетов.Автор статьи напомнил, что прошедшие учения вызвали озабоченность у стран НАТО, граничащих с Белоруссией. В частности, в Эстонии заявили, что маневры могут быть предвестником вторжения российской армии в будущем. Демонстрация Москвой целого комплекса современного вооружения сеет страх среди членов Североатлантического альянса, подытожил журналист.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии. В них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и до 15 кораблей. В маневрах также задействовали около двух тысяч военнослужащих от государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, ШОС и других дружественных стран.
https://ria.ru/20210917/tosochka-1750440678.html
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белоруссия, москва, шос, нато, с-400 «триумф», зрс с-500, россия
16:43 17.09.2021 (обновлено: 19:18 17.09.2021)
 
В Британии рассказали о двух козырях России, "сеющих страх" в НАТО

Daily Express: Россия на совместных с Белоруссией учениях посеяла страх в рядах НАТО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный роботизированный комплекс "Уран-9" и боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" на полигоне Мулино
Ударный роботизированный комплекс Уран-9 и боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем Эпоха на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия во время совместных с Белоруссией учений раскрыла несколько "козырей" против НАТО, пишет Daily Express.
В первую очередь речь идет о боевом беспилотном робототехническом комплексе "Уран-9", который СМИ назвало "Терминатором". Его впервые задействовали именно во время "Запада-2021". Комплекс оснащен огнеметами "Шмель-М", противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Эта боевая машина управляется дистанционно и способна поражать цели на расстоянии до трех миль.
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Daily Express также выделило зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей", призванный в будущем дополнить С-400. Среди его задач — перехват и уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковых крылатых ракет и самолетов.
Автор статьи напомнил, что прошедшие учения вызвали озабоченность у стран НАТО, граничащих с Белоруссией. В частности, в Эстонии заявили, что маневры могут быть предвестником вторжения российской армии в будущем. Демонстрация Москвой целого комплекса современного вооружения сеет страх среди членов Североатлантического альянса, подытожил журналист.
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Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии. В них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и до 15 кораблей.
В маневрах также задействовали около двух тысяч военнослужащих от государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, ШОС и других дружественных стран.
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