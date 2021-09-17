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Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки
Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 17.09.2021
Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки
ЦБ РФ сможет смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:35
2021-09-17T10:35
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сможет смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки по вкладам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - сказала она в рамках международного банковского форума "Банки России – XXI век".Интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться, заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции в прошлую пятницу. По ее словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже был зафиксирован их приток. Набиуллина ожидает, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки ЦБ: Центробанк в ту пятницу увеличил её ещё на 0,25 процентного пункта - до 6,75%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
10:35 17.09.2021
 
Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ сможет смягчить денежно-кредитную политику при росте интереса к сбережениям

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сможет смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки по вкладам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - сказала она в рамках международного банковского форума "Банки России – XXI век".
Интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться, заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции в прошлую пятницу. По ее словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже был зафиксирован их приток. Набиуллина ожидает, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки ЦБ: Центробанк в ту пятницу увеличил её ещё на 0,25 процентного пункта - до 6,75%.
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
00:51
В ЦБ рассказали о списках "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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