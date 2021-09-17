https://ria.ru/20210917/stavka-1750467391.html

Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки

Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 17.09.2021

Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки

ЦБ РФ сможет смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:35

2021-09-17T10:35

2021-09-17T10:35

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сможет смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки по вкладам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - сказала она в рамках международного банковского форума "Банки России – XXI век".Интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться, заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции в прошлую пятницу. По ее словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже был зафиксирован их приток. Набиуллина ожидает, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки ЦБ: Центробанк в ту пятницу увеличил её ещё на 0,25 процентного пункта - до 6,75%.

https://ria.ru/20210917/razdelenie-1750433677.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия