https://ria.ru/20210917/stavka-1750467391.html
Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки
Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 17.09.2021
Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки
ЦБ РФ сможет смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:35
2021-09-17T10:35
2021-09-17T10:35
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. ЦБ РФ сможет смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки по вкладам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - сказала она в рамках международного банковского форума "Банки России – XXI век".Интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться, заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции в прошлую пятницу. По ее словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже был зафиксирован их приток. Набиуллина ожидает, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки ЦБ: Центробанк в ту пятницу увеличил её ещё на 0,25 процентного пункта - до 6,75%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ сможет смягчить денежно-кредитную политику при росте интереса к сбережениям
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. ЦБ РФ
сможет смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки по вкладам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
.
"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - сказала она в рамках международного банковского форума "Банки России – XXI век".
Интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться, заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции в прошлую пятницу. По ее словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже был зафиксирован их приток. Набиуллина ожидает, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки ЦБ: Центробанк в ту пятницу увеличил её ещё на 0,25 процентного пункта - до 6,75%.