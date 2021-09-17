https://ria.ru/20210917/staroobryadtsy-1750623875.html

Старообрядцы восстановят богословский институт в Москве

Старообрядцы восстановят богословский институт в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Старообрядцы восстановят богословский институт в Москве

Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) намерена восстановить работу старообрядческого богословского института в Москве. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T22:36

2021-09-17T22:36

2021-09-17T22:36

общество

москва

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) намерена восстановить работу старообрядческого богословского института в Москве."Предполагается, что в ближайшее время начнутся работы по восстановлению здания старообрядческого богословского института в Москве. В организации работы самого института также есть продвижение", - говорится в сообщении сайта религиозной организации. Совет митрополии, написано в его опубликованных сайтом решениях, постановил к 1 октября "подготовить устав института и соответствующий пакет документов".Совет митрополии состоялся 15 и 16 сентября. На нем было принято предложение главы РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия назначить исполняющим обязанности ректора будущего института Ирину Трушкову, ранее награжденную благодарственной грамотой митрополита за издание книги "Старообрядцы в годы Великой Отечественной войны".Московский старообрядческий учительский богословский институт при Рогожской старообрядческой общине существовал в начале XX века, однако был закрыт после Октябрьской революции. Здание института в настоящее время передано РПСЦ.

https://ria.ru/20210723/khram-1742514302.html

москва

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общество, москва, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)