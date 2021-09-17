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Старообрядцы восстановят богословский институт в Москве
Старообрядцы восстановят богословский институт в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Старообрядцы восстановят богословский институт в Москве
Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) намерена восстановить работу старообрядческого богословского института в Москве. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:36
2021-09-17T22:36
общество
москва
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) намерена восстановить работу старообрядческого богословского института в Москве."Предполагается, что в ближайшее время начнутся работы по восстановлению здания старообрядческого богословского института в Москве. В организации работы самого института также есть продвижение", - говорится в сообщении сайта религиозной организации. Совет митрополии, написано в его опубликованных сайтом решениях, постановил к 1 октября "подготовить устав института и соответствующий пакет документов".Совет митрополии состоялся 15 и 16 сентября. На нем было принято предложение главы РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия назначить исполняющим обязанности ректора будущего института Ирину Трушкову, ранее награжденную благодарственной грамотой митрополита за издание книги "Старообрядцы в годы Великой Отечественной войны".Московский старообрядческий учительский богословский институт при Рогожской старообрядческой общине существовал в начале XX века, однако был закрыт после Октябрьской революции. Здание института в настоящее время передано РПСЦ.
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общество, москва, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
22:36 17.09.2021
 
Старообрядцы восстановят богословский институт в Москве

Русская православная старообрядческая церковь восстановит богословский институт в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМитрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) намерена восстановить работу старообрядческого богословского института в Москве.
"Предполагается, что в ближайшее время начнутся работы по восстановлению здания старообрядческого богословского института в Москве. В организации работы самого института также есть продвижение", - говорится в сообщении сайта религиозной организации. Совет митрополии, написано в его опубликованных сайтом решениях, постановил к 1 октября "подготовить устав института и соответствующий пакет документов".
Совет митрополии состоялся 15 и 16 сентября. На нем было принято предложение главы РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия назначить исполняющим обязанности ректора будущего института Ирину Трушкову, ранее награжденную благодарственной грамотой митрополита за издание книги "Старообрядцы в годы Великой Отечественной войны".
Московский старообрядческий учительский богословский институт при Рогожской старообрядческой общине существовал в начале XX века, однако был закрыт после Октябрьской революции. Здание института в настоящее время передано РПСЦ.
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ОбществоМоскваРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
 
 
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