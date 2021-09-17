Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/ssha-1750552537.html
В Госдуме назвали прогноз Трампа о распаде США эмоциональным
В Госдуме назвали прогноз Трампа о распаде США эмоциональным - РИА Новости, 17.09.2021
В Госдуме назвали прогноз Трампа о распаде США эмоциональным
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости заявление экс-президента США Дональда Трампа, сообщившего... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:46
2021-09-17T15:46
в мире
сша
джо байден
елена панина
единая россия
госдума рф
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739353732_0:0:2370:1333_1920x0_80_0_0_9192c0a12c6d8361e2dda24fef7e62e4.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости заявление экс-президента США Дональда Трампа, сообщившего что у американцев к 2024 году "не будет страны", посчитала прогноз экс-президента эмоциональным, но при этом отметила, что американская цивилизация движется к закату.Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил в интервью каналу Newsmax, что США "катятся под откос", в результате чего к 2024 году у американцев "не будет страны", это движение началось после инаугурации нового главы государства Джо Байдена."Не будет преувеличением сказать, что мы являемся свидетелями заката американской цивилизации. В стране идут процессы эрозии базовых демократических принципов, прежде всего свободы слова и мнений, нарастают симптомы культурной деградации. Агрессивная направленность внешней политики бумерангом вернулась во внутреннюю жизнь страны, привела к распространению языка ненависти, разрушающему единство страны и ведущему к разложению общества", - отметила Панина.При этом, по словам Паниной, прогноз Трампа носит скорее эмоциональный характер, однако тот факт, что США переживают глубочайший социальный, управленческий и мировоззренческий кризис – налицо."Американская политическая модель явно изжила себя. На этом фоне очевидно, что США не вправе "учить демократии" и вмешиваться в политические и избирательные процессы других стран", - констатировала Панина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/tramp-1750411836.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739349930_1340:949:2805:2048_1920x0_80_0_0_19c228b447a455c68f8bfc3b0ff70d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден, елена панина, единая россия, госдума рф, дональд трамп
15:46 17.09.2021
 
В Госдуме назвали прогноз Трампа о распаде США эмоциональным

В Госдуме назвали прогноз Трампа о распаде США за три года эмоциональным

© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости заявление экс-президента США Дональда Трампа, сообщившего что у американцев к 2024 году "не будет страны", посчитала прогноз экс-президента эмоциональным, но при этом отметила, что американская цивилизация движется к закату.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил в интервью каналу Newsmax, что США "катятся под откос", в результате чего к 2024 году у американцев "не будет страны", это движение началось после инаугурации нового главы государства Джо Байдена.
"Не будет преувеличением сказать, что мы являемся свидетелями заката американской цивилизации. В стране идут процессы эрозии базовых демократических принципов, прежде всего свободы слова и мнений, нарастают симптомы культурной деградации. Агрессивная направленность внешней политики бумерангом вернулась во внутреннюю жизнь страны, привела к распространению языка ненависти, разрушающему единство страны и ведущему к разложению общества", - отметила Панина.
При этом, по словам Паниной, прогноз Трампа носит скорее эмоциональный характер, однако тот факт, что США переживают глубочайший социальный, управленческий и мировоззренческий кризис – налицо.
"Американская политическая модель явно изжила себя. На этом фоне очевидно, что США не вправе "учить демократии" и вмешиваться в политические и избирательные процессы других стран", - констатировала Панина.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 20:12В мире
"Страны у нас не останется": Трамп предрек скорый крах США
 
В миреСШАДжо БайденЕлена ПанинаЕдиная РоссияГосдума РФДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния