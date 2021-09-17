https://ria.ru/20210917/ssha-1750552537.html

В Госдуме назвали прогноз Трампа о распаде США эмоциональным

В Госдуме назвали прогноз Трампа о распаде США эмоциональным - РИА Новости, 17.09.2021

В Госдуме назвали прогноз Трампа о распаде США эмоциональным

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости заявление экс-президента США Дональда Трампа, сообщившего... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:46

2021-09-17T15:46

2021-09-17T15:46

в мире

сша

джо байден

елена панина

единая россия

госдума рф

дональд трамп

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия"), комментируя РИА Новости заявление экс-президента США Дональда Трампа, сообщившего что у американцев к 2024 году "не будет страны", посчитала прогноз экс-президента эмоциональным, но при этом отметила, что американская цивилизация движется к закату.Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил в интервью каналу Newsmax, что США "катятся под откос", в результате чего к 2024 году у американцев "не будет страны", это движение началось после инаугурации нового главы государства Джо Байдена."Не будет преувеличением сказать, что мы являемся свидетелями заката американской цивилизации. В стране идут процессы эрозии базовых демократических принципов, прежде всего свободы слова и мнений, нарастают симптомы культурной деградации. Агрессивная направленность внешней политики бумерангом вернулась во внутреннюю жизнь страны, привела к распространению языка ненависти, разрушающему единство страны и ведущему к разложению общества", - отметила Панина.При этом, по словам Паниной, прогноз Трампа носит скорее эмоциональный характер, однако тот факт, что США переживают глубочайший социальный, управленческий и мировоззренческий кризис – налицо."Американская политическая модель явно изжила себя. На этом фоне очевидно, что США не вправе "учить демократии" и вмешиваться в политические и избирательные процессы других стран", - констатировала Панина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/tramp-1750411836.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, елена панина, единая россия, госдума рф, дональд трамп