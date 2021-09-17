Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210917/spasateli-1750494041.html
Бирюков: спасатели оказали помощь более чем 200 отдыхающим у водоемов
Бирюков: спасатели оказали помощь более чем 200 отдыхающим у водоемов - РИА Новости, 17.09.2021
Бирюков: спасатели оказали помощь более чем 200 отдыхающим у водоемов
Московские спасатели минувшим летом оказали помощь около 200 жителям столицы, отдыхавшим у водоемов, в том числе 63 человека были спасены, сообщил журналистам в РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:00
2021-09-17T12:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_0:81:3354:1968_1920x0_80_0_0_c4fa06383479bfc12710671be9c8c5f0.jpg
МОСКВА,17 сен - РИА Новости. Московские спасатели минувшим летом оказали помощь около 200 жителям столицы, отдыхавшим у водоемов, в том числе 63 человека были спасены, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."За прошедшее лето у столичных водоемов отдохнули более 600 тысяч человек, для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных происшествий на дежурстве находились свыше 15 тысяч спасателей, пожарных и добровольцев. Ежедневно водную акваторию и места массового отдыха у воды патрулировали 60 спасателей, в жаркие дни их число увеличивалось до 90", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря принятым превентивным мерам, удалось сохранить тенденцию к сокращению числа пострадавших на воде. По сравнению с 2011 годом этот показатель снизился в более чем полтора раза."Летом помощь спасателей на воде получили 202 человека, из них 63 были спасены из водоемов. Время реагирования на происшествия сегодня не превышает пяти минут. Для постоянного контроля зон отдыха и водной акватории были организованы мобильные посты, применялись видеокамеры и беспилотные летательные аппараты", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением. За летний период московские спасатели на воде провели более 102 тысяч профилактических мероприятий, в том числе патрулирования с добровольцами и полицией, беседы с отдыхающими.
https://realty.ria.ru/20210917/blagoustroystvo-1750476479.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_80e581722dbd55d8be0a52972d46338e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков
12:00 17.09.2021
 

Бирюков: спасатели оказали помощь более чем 200 отдыхающим у водоемов

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА,17 сен - РИА Новости. Московские спасатели минувшим летом оказали помощь около 200 жителям столицы, отдыхавшим у водоемов, в том числе 63 человека были спасены, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"За прошедшее лето у столичных водоемов отдохнули более 600 тысяч человек, для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных происшествий на дежурстве находились свыше 15 тысяч спасателей, пожарных и добровольцев. Ежедневно водную акваторию и места массового отдыха у воды патрулировали 60 спасателей, в жаркие дни их число увеличивалось до 90", - отметил Бирюков.
Работы по благоустройству в парке - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
10:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Завершилось благоустройство парка Летчиков-испытателей на западе Москвы
Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря принятым превентивным мерам, удалось сохранить тенденцию к сокращению числа пострадавших на воде. По сравнению с 2011 годом этот показатель снизился в более чем полтора раза.
"Летом помощь спасателей на воде получили 202 человека, из них 63 были спасены из водоемов. Время реагирования на происшествия сегодня не превышает пяти минут. Для постоянного контроля зон отдыха и водной акватории были организованы мобильные посты, применялись видеокамеры и беспилотные летательные аппараты", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением. За летний период московские спасатели на воде провели более 102 тысяч профилактических мероприятий, в том числе патрулирования с добровольцами и полицией, беседы с отдыхающими.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
Лента новостейМолния