https://ria.ru/20210917/spasateli-1750494041.html

Бирюков: спасатели оказали помощь более чем 200 отдыхающим у водоемов

Бирюков: спасатели оказали помощь более чем 200 отдыхающим у водоемов - РИА Новости, 17.09.2021

Бирюков: спасатели оказали помощь более чем 200 отдыхающим у водоемов

Московские спасатели минувшим летом оказали помощь около 200 жителям столицы, отдыхавшим у водоемов, в том числе 63 человека были спасены, сообщил журналистам в РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:00

2021-09-17T12:00

2021-09-17T12:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_0:81:3354:1968_1920x0_80_0_0_c4fa06383479bfc12710671be9c8c5f0.jpg

МОСКВА,17 сен - РИА Новости. Московские спасатели минувшим летом оказали помощь около 200 жителям столицы, отдыхавшим у водоемов, в том числе 63 человека были спасены, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."За прошедшее лето у столичных водоемов отдохнули более 600 тысяч человек, для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных происшествий на дежурстве находились свыше 15 тысяч спасателей, пожарных и добровольцев. Ежедневно водную акваторию и места массового отдыха у воды патрулировали 60 спасателей, в жаркие дни их число увеличивалось до 90", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря принятым превентивным мерам, удалось сохранить тенденцию к сокращению числа пострадавших на воде. По сравнению с 2011 годом этот показатель снизился в более чем полтора раза."Летом помощь спасателей на воде получили 202 человека, из них 63 были спасены из водоемов. Время реагирования на происшествия сегодня не превышает пяти минут. Для постоянного контроля зон отдыха и водной акватории были организованы мобильные посты, применялись видеокамеры и беспилотные летательные аппараты", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением. За летний период московские спасатели на воде провели более 102 тысяч профилактических мероприятий, в том числе патрулирования с добровольцами и полицией, беседы с отдыхающими.

https://realty.ria.ru/20210917/blagoustroystvo-1750476479.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков