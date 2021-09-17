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Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей
Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей - РИА Новости, 17.09.2021
Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей
Полицейские собаки Есения и Волк-Меркурий считаются звездами криминальной хроники. На счету мохнатых героев десятки спасенных жизней.
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санкт-петербург
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Псы берут след преступников, находят вещдоки, ищут пропавших людей. И все это – в паре с опытным наставником. Тренируют собак в Центре кинологической службы МВД в Санкт-Петербурге, а на боевых задачах их ждут по всей Ленинградской области.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей
Полицейские собаки Есения и Волк-Меркурий считаются звездами криминальной хроники. На счету мохнатых героев десятки спасенных жизней. Псы берут след преступников, находят вещдоки, ищут пропавших людей. И все это – в паре с опытным наставником. Тренируют собак в Центре кинологической службы МВД в Санкт-Петербурге, а на боевых задачах их ждут по всей Ленинградской области.
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видео, санкт-петербург, видео
Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей
Полицейские собаки Есения и Волк-Меркурий считаются звездами криминальной хроники. На счету мохнатых героев десятки спасенных жизней.
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20:21 17.09.2021
 

Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей

Читать ria.ru в
Полицейские собаки Есения и Волк-Меркурий считаются звездами криминальной хроники. На счету мохнатых героев десятки спасенных жизней.
Псы берут след преступников, находят вещдоки, ищут пропавших людей. И все это – в паре с опытным наставником. Тренируют собак в Центре кинологической службы МВД в Санкт-Петербурге, а на боевых задачах их ждут по всей Ленинградской области.
 
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