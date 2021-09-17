https://ria.ru/20210917/sobaki-1750610429.html

Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей

Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей - РИА Новости, 17.09.2021

Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей

Полицейские собаки Есения и Волк-Меркурий считаются звездами криминальной хроники. На счету мохнатых героев десятки спасенных жизней.

2021-09-17T20:21

2021-09-17T20:21

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видео

санкт-петербург

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Псы берут след преступников, находят вещдоки, ищут пропавших людей. И все это – в паре с опытным наставником. Тренируют собак в Центре кинологической службы МВД в Санкт-Петербурге, а на боевых задачах их ждут по всей Ленинградской области.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Четырехлапые звезды полиции ищут преступников и спасают людей Полицейские собаки Есения и Волк-Меркурий считаются звездами криминальной хроники. На счету мохнатых героев десятки спасенных жизней. Псы берут след преступников, находят вещдоки, ищут пропавших людей. И все это – в паре с опытным наставником. Тренируют собак в Центре кинологической службы МВД в Санкт-Петербурге, а на боевых задачах их ждут по всей Ленинградской области. 2021-09-17T20:21 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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