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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/smi-inoagenty-1750510675.html
СМИ-иноагенты активно работают на выборах в Госдуму, заявила Памфилова
СМИ-иноагенты активно работают на выборах в Госдуму, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.09.2021
СМИ-иноагенты активно работают на выборах в Госдуму, заявила Памфилова
СМИ, признанные иноагентами, не поражены в правах освещать выборы, и они активно работают сейчас, как и представители организаций-иноагентов участвуют в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:04
2021-09-17T13:04
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
иноагенты
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. СМИ, признанные иноагентами, не поражены в правах освещать выборы, и они активно работают сейчас, как и представители организаций-иноагентов участвуют в наблюдении за выборами в качестве физических лиц, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.В информационный центр ЦИК аккредитованы 1372 журналиста из 21 страны мира, напомнила она. Свыше 400 представителей СМИ аккредитованы для работы на участках, кроме того, журналисты дополнительно аккредитовывались для освещения выборов через региональные избиркомы."Никакого поражения в правах, никаких ограничений дополнительных в том числе не было и нет в отношении СМИ-иностранных агентов, они все аккредитованы, у них точно такие же права работать и освещать ход голосования на избирательных участках, где они считают нужным. То же касается наблюдательских, общественных организаций, которые признаны иноагентами, все их представители в качестве физических лиц как граждане России имеют право наблюдать, они этим правом воспользовались и в качестве наблюдателей активно принимают участие в наблюдении", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Все они активно работают сейчас, подчеркнула председатель ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия, иноагенты
13:04 17.09.2021
 
СМИ-иноагенты активно работают на выборах в Госдуму, заявила Памфилова

Памфилова: СМИ-иноагенты не поражены в правах и активно работают на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. СМИ, признанные иноагентами, не поражены в правах освещать выборы, и они активно работают сейчас, как и представители организаций-иноагентов участвуют в наблюдении за выборами в качестве физических лиц, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В информационный центр ЦИК аккредитованы 1372 журналиста из 21 страны мира, напомнила она. Свыше 400 представителей СМИ аккредитованы для работы на участках, кроме того, журналисты дополнительно аккредитовывались для освещения выборов через региональные избиркомы.
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"Никакого поражения в правах, никаких ограничений дополнительных в том числе не было и нет в отношении СМИ-иностранных агентов, они все аккредитованы, у них точно такие же права работать и освещать ход голосования на избирательных участках, где они считают нужным. То же касается наблюдательских, общественных организаций, которые признаны иноагентами, все их представители в качестве физических лиц как граждане России имеют право наблюдать, они этим правом воспользовались и в качестве наблюдателей активно принимают участие в наблюдении", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Все они активно работают сейчас, подчеркнула председатель ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаРоссияиноагенты
 
 
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