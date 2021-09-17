https://ria.ru/20210917/siriya-1750458627.html
Генсек ООН назвал интересы США и России в Сирии одинаковыми
Генсек ООН назвал интересы США и России в Сирии одинаковыми - РИА Новости, 17.09.2021
Генсек ООН назвал интересы США и России в Сирии одинаковыми
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал стратегические интересы США и России в отношении Сирии одинаковыми, надеется на более крепкое сотрудничество Москвы и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:36
2021-09-17T09:36
2021-09-17T10:05
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оон
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совет безопасности оон
антониу гутерреш
россия
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал стратегические интересы США и России в отношении Сирии одинаковыми, надеется на более крепкое сотрудничество Москвы и Вашингтона."Есть, как мы знаем, сложное прошлое, (сложная – ред.) история в отношениях между США и Россией в контексте Сирии. Но, на мой взгляд, стратегические интересы США и России в отношении Сирии одинаковы. Так что я надеюсь, что между двумя странами будет более активный диалог и более крепкое сотрудничество, что позволит нам двигаться к политическому разрешению сирийского кризиса", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.Генсек заявил, что решение о продлении трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через пограничный переход "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией, достигнутое в июле 2021 года в Совете безопасности ООН в результате переговоров Москвы и Вашингтона, было предложено им во время его визита в столицу России в мае 2021 года. Он также указал, что с аналогичным предложением обратился и к американской стороне."Я был очень рад, что они пришли к договоренности, основанной на идеях, которые я изложил по поводу трансграничной доставки гумпомощи, по поводу доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения, а также по поводу необходимости оказания поддержки сирийскому народу в различных областях", - пояснил он.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи в Сирию.Теме не менее? Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийской границе на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев.Читайте полный текст интервью >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иордания, оон, норвегия, совет безопасности оон, антониу гутерреш, россия
09:36 17.09.2021 (обновлено: 10:05 17.09.2021)
Генсек ООН назвал интересы США и России в Сирии одинаковыми
Генсек ООН назвал стратегические интересы США и России в Сирии одинаковыми
ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
назвал стратегические интересы США и России в отношении Сирии одинаковыми, надеется на более крепкое сотрудничество Москвы и Вашингтона.
"Есть, как мы знаем, сложное прошлое, (сложная – ред.) история в отношениях между США и Россией в контексте Сирии. Но, на мой взгляд, стратегические интересы США и России в отношении Сирии одинаковы. Так что я надеюсь, что между двумя странами будет более активный диалог и более крепкое сотрудничество, что позволит нам двигаться к политическому разрешению сирийского кризиса", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
Генсек заявил, что решение о продлении трансграничной доставки гумпомощи в Сирию
через пограничный переход "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией, достигнутое в июле 2021 года в Совете безопасности ООН в результате переговоров Москвы и Вашингтона, было предложено им во время его визита в столицу России
в мае 2021 года. Он также указал, что с аналогичным предложением обратился и к американской стороне.
"Я был очень рад, что они пришли к договоренности, основанной на идеях, которые я изложил по поводу трансграничной доставки гумпомощи, по поводу доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения, а также по поводу необходимости оказания поддержки сирийскому народу в различных областях", - пояснил он.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком
и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи в Сирию.
Теме не менее? Совбез ООН принял резолюцию РФ, США
, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийской границе на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев.