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Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, сообщила РИА Новости его пресс-служба. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:21
2021-09-17T13:21
2021-09-17T13:21
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политика
владимирская область
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лдпр
владимир сипягин
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РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, сообщила РИА Новости его пресс-служба."Губернатор Владимир Сипягин проголосовал на участке 352 в 11-й школе Владимира", - сказала пресс-секретарь Ольга Елунина.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сипягин призвал земляков принять участие в голосовании по выборам депутатов Госдумы.Сипягин входит в федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750481085.html
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политика, владимирская область, госдума рф, лдпр, владимир сипягин
Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Владимирской области Сипягин проголосовал на выборах в Госдуму