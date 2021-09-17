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Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, сообщила РИА Новости его пресс-служба. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:21

2021-09-17T13:21

2021-09-17T13:21

выборы в государственную думу

политика

владимирская область

госдума рф

лдпр

владимир сипягин

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РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, сообщила РИА Новости его пресс-служба."Губернатор Владимир Сипягин проголосовал на участке 352 в 11-й школе Владимира", - сказала пресс-секретарь Ольга Елунина.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сипягин призвал земляков принять участие в голосовании по выборам депутатов Госдумы.Сипягин входит в федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750481085.html

владимирская область

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политика, владимирская область, госдума рф, лдпр, владимир сипягин