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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/sipyagin-1750517806.html
Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, сообщила РИА Новости его пресс-служба. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:21
2021-09-17T13:21
выборы в государственную думу
политика
владимирская область
госдума рф
лдпр
владимир сипягин
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РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, сообщила РИА Новости его пресс-служба."Губернатор Владимир Сипягин проголосовал на участке 352 в 11-й школе Владимира", - сказала пресс-секретарь Ольга Елунина.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сипягин призвал земляков принять участие в голосовании по выборам депутатов Госдумы.Сипягин входит в федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму.
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политика, владимирская область, госдума рф, лдпр, владимир сипягин
13:21 17.09.2021
 
Губернатор Владимирской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Владимирской области Сипягин проголосовал на выборах в Госдуму

© Фото : сайт Администрации Владимирской областиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : сайт Администрации Владимирской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, сообщила РИА Новости его пресс-служба.
"Губернатор Владимир Сипягин проголосовал на участке 352 в 11-й школе Владимира", - сказала пресс-секретарь Ольга Елунина.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сипягин призвал земляков принять участие в голосовании по выборам депутатов Госдумы.
Сипягин входит в федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму.
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Явка на выборах в шести субъектах превысила 30 процентов
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимирская областьГосдума РФЛДПРВладимир Сипягин
 
 
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