03:26 17.09.2021 (обновлено: 05:20 17.09.2021)
Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Умер создатель карманного калькулятора и компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
ЛОНДОН, 17 сен - РИА Новости. Британский изобретать, предприниматель Клайв Синклер, прославившийся изобретением карманного калькулятора и компактного домашнего компьютера, умер в возрасте 81 года, пишет газета Guardian.
По словам дочери Синклера, изобретатель скончался дома в Лондоне после продолжительной болезни.
До того как выпускать свои знаменитые компьютеры ZX Spectrum, компания Синклера Sinclair Radionics занималась производством карманных калькуляторов и электронных часов.
В 1972 году Синклер выпустил первый карманный калькулятор: он был в три раза меньше, чем его аналоги, а его стоимость составляла половину от цены сопоставимых машин. Изобретения Синклера стало пользоваться огромной популярностью - уже через два года компания производила до 100 тысяч калькуляторов в месяц. Кроме того, калькулятор получил награду за дизайн и был выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Как пишет газета Times, по-настоящему мировую славу Синклеру принесло его другое изобретение: "самый маленький и самый дешевый домашний компьютер в мире". Стоимость компьютера ZX Spectrum не превышала 100 фунтов, что сделало его доступным массовому покупателю и принесло огромную прибыль компании - "компьютеры продавались миллионами".
Компьютеры использовались в основном для игр и породили новую индустрию в Великобритании. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер подарила компьютер своему японскому коллеге в качестве символа британского технологического развития. По указу Тэтчер в 1983 году Синклер был посвящен в рыцари. В том же году Синклер был признан бизнесменом года.
При этом Синклер терпел и неудачи, как пишет газета. В 1985 году он пытался запустить продажу электромобилей Sinclair C5, однако эта идея не имела большого успеха. Трехколесный электрокар не мог развивать большую скорость или ехать в гору, что не нравилось покупателям. Позже был создан карманный телевизор - еще одно изобретение, которое не прижилось в то время.
Как пишут английские СМИ, Синклер не был сторонником технологий и отказывался пользоваться интернетом, утверждая, что это отвлекает его от изобретательства.
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