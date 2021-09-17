https://ria.ru/20210917/sinkler-1750438979.html

Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер

Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер - РИА Новости, 17.09.2021

Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер

Британский изобретать, предприниматель Клайв Синклер, прославившийся изобретением карманного калькулятора и компактного домашнего компьютера, умер в возрасте 81 РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T03:26

2021-09-17T03:26

2021-09-17T05:20

в мире

технологии

лондон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147258/09/1472580992_0:0:3824:2150_1920x0_80_0_0_5217ae96dd3c255599683e31114702d1.jpg

ЛОНДОН, 17 сен - РИА Новости. Британский изобретать, предприниматель Клайв Синклер, прославившийся изобретением карманного калькулятора и компактного домашнего компьютера, умер в возрасте 81 года, пишет газета Guardian.По словам дочери Синклера, изобретатель скончался дома в Лондоне после продолжительной болезни.До того как выпускать свои знаменитые компьютеры ZX Spectrum, компания Синклера Sinclair Radionics занималась производством карманных калькуляторов и электронных часов.В 1972 году Синклер выпустил первый карманный калькулятор: он был в три раза меньше, чем его аналоги, а его стоимость составляла половину от цены сопоставимых машин. Изобретения Синклера стало пользоваться огромной популярностью - уже через два года компания производила до 100 тысяч калькуляторов в месяц. Кроме того, калькулятор получил награду за дизайн и был выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.Компьютеры использовались в основном для игр и породили новую индустрию в Великобритании. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер подарила компьютер своему японскому коллеге в качестве символа британского технологического развития. По указу Тэтчер в 1983 году Синклер был посвящен в рыцари. В том же году Синклер был признан бизнесменом года.При этом Синклер терпел и неудачи, как пишет газета. В 1985 году он пытался запустить продажу электромобилей Sinclair C5, однако эта идея не имела большого успеха. Трехколесный электрокар не мог развивать большую скорость или ехать в гору, что не нравилось покупателям. Позже был создан карманный телевизор - еще одно изобретение, которое не прижилось в то время.Как пишут английские СМИ, Синклер не был сторонником технологий и отказывался пользоваться интернетом, утверждая, что это отвлекает его от изобретательства.

https://ria.ru/20210310/izobretatel-1600661658.html

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, лондон, великобритания