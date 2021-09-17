https://ria.ru/20210917/shveytsariya-1750574237.html

Швейцария введет двойное тестирование на COVID-19 для непривитых туристов

Швейцария введет двойное тестирование на COVID-19 для непривитых туристов - РИА Новости, 17.09.2021

Швейцария введет двойное тестирование на COVID-19 для непривитых туристов

Со следующей недели путешественники, не привившиеся против коронавируса или не переболевшие им, при въезде в Швейцарию будут обязаны предъявить отрицательный... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:04

2021-09-17T17:04

2021-09-17T17:06

туризм

швейцария

новости - туризм

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 17 сен - РИА Новости. Со следующей недели путешественники, не привившиеся против коронавируса или не переболевшие им, при въезде в Швейцарию будут обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19, а через несколько дней пройти еще одно тестирование."Все лица, которые не вакцинировались или не переболели, должны иметь отрицательный тест (антиген или ПЦР) при въезде, независимо от того, откуда они приехали и каким транспортом они въезжают. После четырех-семи дней пребывания в Швейцарии они должны будут за свой счет пройти второй тест, результаты которого должны быть переданы соответствующим кантональным властям", - говорится в сообщении правительства страны.Правило начнет действовать 20 сентября. Как уточняется, таким образом власти намерены предотвратить рост числа заражений коронавирусом, вызванный возвращением путешественников домой после осенних каникул.От обязательного тестирования освобождаются транзитные пассажиры, водители, которые перевозят грузы или пассажиров, а также лица младше 16 лет.

https://ria.ru/20210917/proizvodstvo-1750547775.html

швейцария

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швейцария, новости - туризм, коронавирус covid-19