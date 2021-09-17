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Суд оштрафовал мужчину, изобразившего Макрона в образе Гитлера
Суд оштрафовал мужчину, изобразившего Макрона в образе Гитлера - РИА Новости, 17.09.2021
Суд оштрафовал мужчину, изобразившего Макрона в образе Гитлера
Суд французского Тулона приговорил мужчину, изобразившего на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера, к штрафу в размере 10 тысяч... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:55
2021-09-17T15:55
в мире
франция
эммануэль макрон
тулон
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ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Суд французского Тулона приговорил мужчину, изобразившего на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера, к штрафу в размере 10 тысяч евро, сообщает агентство Франс Пресс.Бывший рекламщик 62-летний Мишель-Анж Флори осужден за "публичное оскорбление" президента республики.Его адвокат заявил, что было нарушено право на карикатуру, и подчеркнул, что подаст апелляцию на решение суда.Как отмечалось ранее, плакаты с фотомонтажом появились в июле в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением этих изображений, а адвокаты Макрона подали жалобу на их автора.В августе Мишель-Анж Флори представил новый рекламный щит, на котором Макрон изображен рядом с маршалом Филиппом Петеном – главой коллаборационистского правительства при нацистах.
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в мире, франция, эммануэль макрон, тулон
15:55 17.09.2021
 
Суд оштрафовал мужчину, изобразившего Макрона в образе Гитлера

Франс Пресс: изобразившего Макрона в виде Гитлера мужчину оштрафовали на десять тысяч евро

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Суд французского Тулона приговорил мужчину, изобразившего на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера, к штрафу в размере 10 тысяч евро, сообщает агентство Франс Пресс.
Бывший рекламщик 62-летний Мишель-Анж Флори осужден за "публичное оскорбление" президента республики.
Его адвокат заявил, что было нарушено право на карикатуру, и подчеркнул, что подаст апелляцию на решение суда.
Как отмечалось ранее, плакаты с фотомонтажом появились в июле в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением этих изображений, а адвокаты Макрона подали жалобу на их автора.
В августе Мишель-Анж Флори представил новый рекламный щит, на котором Макрон изображен рядом с маршалом Филиппом Петеном – главой коллаборационистского правительства при нацистах.
Турецкая газета Güneş выпустила номер, на обложке которого изображена канцлер ФРГ Ангела Меркель в нацистской униформе - РИА Новости, 1920, 17.03.2017
17 марта 2017, 20:25
Турецкая газета выпустила обложку с Меркель в образе "госпожи Гитлер"
 
В миреФранцияЭммануэль МакронТулон
 
 
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