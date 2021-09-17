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Суд оштрафовал мужчину, изобразившего Макрона в образе Гитлера

Суд оштрафовал мужчину, изобразившего Макрона в образе Гитлера - РИА Новости, 17.09.2021

Суд оштрафовал мужчину, изобразившего Макрона в образе Гитлера

Суд французского Тулона приговорил мужчину, изобразившего на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера, к штрафу в размере 10 тысяч... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:55

2021-09-17T15:55

2021-09-17T15:55

в мире

франция

эммануэль макрон

тулон

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ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Суд французского Тулона приговорил мужчину, изобразившего на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера, к штрафу в размере 10 тысяч евро, сообщает агентство Франс Пресс.Бывший рекламщик 62-летний Мишель-Анж Флори осужден за "публичное оскорбление" президента республики.Его адвокат заявил, что было нарушено право на карикатуру, и подчеркнул, что подаст апелляцию на решение суда.Как отмечалось ранее, плакаты с фотомонтажом появились в июле в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением этих изображений, а адвокаты Макрона подали жалобу на их автора.В августе Мишель-Анж Флори представил новый рекламный щит, на котором Макрон изображен рядом с маршалом Филиппом Петеном – главой коллаборационистского правительства при нацистах.

https://ria.ru/20170317/1490305352.html

франция

тулон

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в мире, франция, эммануэль макрон, тулон