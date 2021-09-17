https://ria.ru/20210917/shos-1750491855.html

Страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, заявил Лукашенко

Страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.09.2021

Страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, организации нужно расширять взаимодействие в сфере... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:50

2021-09-17T11:50

2021-09-17T12:19

в мире

шос

александр лукашенко

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, организации нужно расширять взаимодействие в сфере безопасности."ШОС – одна из самых крупных в мире региональных организаций, этот статус дает все ресурсы и возможности, чтобы не играть по правилам, которые диктуют внешние силы. Тем более, что губительные итоги такого навязывания сегодня очевидны для всех. Мы видим с каким мощным внешним давлением сталкиваются государства – участники организации", - сказал Лукашенко на саммите ШОС в Душанбе.Президент Белоруссии заявил, что в силах участников организации "обеспечить мир на родной земле, отстоять многополярное и справедливое мироустройства ради будущего человечества, где будут учитываться интересы каждого". "Для достижения данных целей необходимо ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий", - сказал Лукашенко.Он также заявил, что "острые глобальные вызовы современности четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста" для ШОС. "Возможно, самого серьезного за всю 20-летнюю историю (организации – ред.)", - подчеркнул белорусский президент.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.

https://ria.ru/20210917/putin-1750484320.html

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в мире, шос, александр лукашенко