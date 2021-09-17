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Страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, заявил Лукашенко
Страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.09.2021
Страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, организации нужно расширять взаимодействие в сфере... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:50
2021-09-17T12:19
в мире
шос
александр лукашенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, организации нужно расширять взаимодействие в сфере безопасности."ШОС – одна из самых крупных в мире региональных организаций, этот статус дает все ресурсы и возможности, чтобы не играть по правилам, которые диктуют внешние силы. Тем более, что губительные итоги такого навязывания сегодня очевидны для всех. Мы видим с каким мощным внешним давлением сталкиваются государства – участники организации", - сказал Лукашенко на саммите ШОС в Душанбе.Президент Белоруссии заявил, что в силах участников организации "обеспечить мир на родной земле, отстоять многополярное и справедливое мироустройства ради будущего человечества, где будут учитываться интересы каждого". "Для достижения данных целей необходимо ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий", - сказал Лукашенко.Он также заявил, что "острые глобальные вызовы современности четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста" для ШОС. "Возможно, самого серьезного за всю 20-летнюю историю (организации – ред.)", - подчеркнул белорусский президент.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
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в мире, шос, александр лукашенко
11:50 17.09.2021 (обновлено: 12:19 17.09.2021)
 
Страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: страны ШОС сталкиваются с мощным давлением

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ШОС сталкиваются с мощным давлением, организации нужно расширять взаимодействие в сфере безопасности.
"ШОС – одна из самых крупных в мире региональных организаций, этот статус дает все ресурсы и возможности, чтобы не играть по правилам, которые диктуют внешние силы. Тем более, что губительные итоги такого навязывания сегодня очевидны для всех. Мы видим с каким мощным внешним давлением сталкиваются государства – участники организации", - сказал Лукашенко на саммите ШОС в Душанбе.
Президент Белоруссии заявил, что в силах участников организации "обеспечить мир на родной земле, отстоять многополярное и справедливое мироустройства ради будущего человечества, где будут учитываться интересы каждого". "Для достижения данных целей необходимо ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что "острые глобальные вызовы современности четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста" для ШОС. "Возможно, самого серьезного за всю 20-летнюю историю (организации – ред.)", - подчеркнул белорусский президент.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреШОСАлександр Лукашенко
 
 
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