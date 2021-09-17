https://ria.ru/20210917/shos-1750484726.html
Путин предложил укрепить антитеррористическую структуру ШОС
Путин предложил укрепить антитеррористическую структуру ШОС - РИА Новости, 17.09.2021
Путин предложил укрепить антитеррористическую структуру ШОС
Президент РФ Владимир Путин предложил включить в кадровый состав региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС)... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:23
2021-09-17T11:23
2021-09-17T11:23
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил включить в кадровый состав региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) специалистов по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма для ее укрепления."Что касается сотрудничества непосредственно в рамках ШОС, считали бы полезным укрепить функциональные возможности региональной антитеррористической структуры за счёт включения в её кадровый состав экспертов по борьбе с отмыванием доходов, финансирования терроризма и распространением оружия массового уничтожения", - сказал Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС по видеосвязи.Он также подчеркнул, что Россия "примет самое энергичное участие" в реализации программы сотрудничества ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, плана действия по выполнению антинаркотической стратегии ШОС до 2023 года, а также планов взаимодействия по обеспечению международной информационной безопасности на 2022-2023 годы.
https://ria.ru/20210917/putin-1750484320.html
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в мире, владимир путин, шос, россия
Путин предложил укрепить антитеррористическую структуру ШОС
Путин предложил укрепить антитеррористическую структуру ШОС новыми специалистами