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Москалькова назвала причину сбоя электронной системы голосования в Москве

Москалькова назвала причину сбоя электронной системы голосования в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Москалькова назвала причину сбоя электронной системы голосования в Москве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Москве для электронного голосования все подготовлено, сбой произошел из-за... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:03

2021-09-17T12:03

2021-09-17T12:03

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Москве для электронного голосования все подготовлено, сбой произошел из-за большого числа желающих проголосовать дистанционно.Ранее Москалькова сообщила, что к ней поступили обращения ряда москвичей в связи со сложностями при попытках проголосовать дистанционно."Мы выяснили эту ситуацию, что сбоев не будет. В связи с большим наплывом желающих проголосовать с помощью электронного канала голосования образовалась очередь. В Москве все готово для электронного голосования, и сбоев здесь не будет, так заверили меня в Центризбиркоме и в министерстве цифрового развития", - сказала Москалькова журналистам.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

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политика, севастополь, москва, госдума рф, татьяна москалькова, россия