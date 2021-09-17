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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/sboy-1750495185.html
Москалькова назвала причину сбоя электронной системы голосования в Москве
Москалькова назвала причину сбоя электронной системы голосования в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Москалькова назвала причину сбоя электронной системы голосования в Москве
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Москве для электронного голосования все подготовлено, сбой произошел из-за... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:03
2021-09-17T12:03
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Москве для электронного голосования все подготовлено, сбой произошел из-за большого числа желающих проголосовать дистанционно.Ранее Москалькова сообщила, что к ней поступили обращения ряда москвичей в связи со сложностями при попытках проголосовать дистанционно."Мы выяснили эту ситуацию, что сбоев не будет. В связи с большим наплывом желающих проголосовать с помощью электронного канала голосования образовалась очередь. В Москве все готово для электронного голосования, и сбоев здесь не будет, так заверили меня в Центризбиркоме и в министерстве цифрового развития", - сказала Москалькова журналистам.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, татьяна москалькова, россия
12:03 17.09.2021
 
Москалькова назвала причину сбоя электронной системы голосования в Москве

Москалькова: сбой электронной системы голосования произошел из-за большого числа желающих

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Москве для электронного голосования все подготовлено, сбой произошел из-за большого числа желающих проголосовать дистанционно.
Ранее Москалькова сообщила, что к ней поступили обращения ряда москвичей в связи со сложностями при попытках проголосовать дистанционно.
"Мы выяснили эту ситуацию, что сбоев не будет. В связи с большим наплывом желающих проголосовать с помощью электронного канала голосования образовалась очередь. В Москве все готово для электронного голосования, и сбоев здесь не будет, так заверили меня в Центризбиркоме и в министерстве цифрового развития", - сказала Москалькова журналистам.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольМоскваГосдума РФТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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