https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750459130.html

Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций против талибов

Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций против талибов - РИА Новости, 17.09.2021

Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций против талибов

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал сделать исключения в режиме санкций против талибов, чтобы облегчить взаимодействие с ними. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:39

2021-09-17T09:39

2021-09-17T10:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

антониу гутерреш

россия

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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал сделать исключения в режиме санкций против талибов, чтобы облегчить взаимодействие с ними.Отвечая на вопрос о перспективах исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций, Гутерреш заметил, что странам — членам ООН решать, когда для этого наступит подходящий момент. При этом он напомнил, что выступает за гибкий подход, и указал на прецеденты в прошлом."Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с "Талибаном"*. Так что я считаю, что мы должны создать условия <…> и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи", — подчеркнул он.В августе боевики провели наступление на правительственные силы Афганистана и захватили все крупные регионы. События разворачивались на фоне выхода американского контингента: в ночь на 21 августа военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему присутствию США в республике. В сентябре талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Движение признано террористической организацией в 2001 году, под санкциями оказались более 110 его представителей. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов ранее заявил, что процедуру их исключения из списков могут запустить после начала содержательных межафганских переговоров.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210916/migranty-1750397315.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, антониу гутерреш, россия, мохаммад хасан ахунд