https://ria.ru/20210917/samolet-1750430527.html

Борисов рассказал о потребности Минобороны в самолетах типа Ил-112В

Борисов рассказал о потребности Минобороны в самолетах типа Ил-112В - РИА Новости, 17.09.2021

Борисов рассказал о потребности Минобороны в самолетах типа Ил-112В

Потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:12

2021-09-17T00:12

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безопасность

ан-26

ан-24

юрий борисов (вице-премьер)

ил-112

россия

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.В июле вице-премьер заявлял, что общая потребность Минобороны и других федеральных ведомств составляет до 200 Ил-112В.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.Первый опытный образец самолета 17 августа потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/il112-1746847315.html

россия

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безопасность, ан-26, ан-24, юрий борисов (вице-премьер), ил-112, россия