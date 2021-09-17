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Борисов рассказал о потребности Минобороны в самолетах типа Ил-112В
Борисов рассказал о потребности Минобороны в самолетах типа Ил-112В - РИА Новости, 17.09.2021
Борисов рассказал о потребности Минобороны в самолетах типа Ил-112В
Потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:12
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безопасность
ан-26
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юрий борисов (вице-премьер)
ил-112
россия
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.В июле вице-премьер заявлял, что общая потребность Минобороны и других федеральных ведомств составляет до 200 Ил-112В.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.Первый опытный образец самолета 17 августа потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер.
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безопасность, ан-26, ан-24, юрий борисов (вице-премьер), ил-112, россия
00:12 17.09.2021 (обновлено: 00:28 17.09.2021)
 
Борисов рассказал о потребности Минобороны в самолетах типа Ил-112В

Вице-премьер Борисов: потребность Минобороны в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц

© Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанкНовый российский военно-транспортный самолет Ил-112В
Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В
© Пресс-служба ОАК
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.

"Сам по себе Ил-112В востребован, поскольку авиапарк, в первую очередь военно-транспортной авиации Вооруженных сил России, состоит из устаревших моделей - Ан-26 и Ан-24. Потенциальный рынок только для Вооруженных сил превышает 100 единиц", - сказал Борисов.

В июле вице-премьер заявлял, что общая потребность Минобороны и других федеральных ведомств составляет до 200 Ил-112В.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
Первый опытный образец самолета 17 августа потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер.
Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в Армии-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 12:54В России
Испытания самолета Ил-112В решили продолжить
 
БезопасностьАн-26Ан-24Юрий Борисов (вице-премьер)Ил-112Россия
 
 
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