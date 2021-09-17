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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/samoizolyatsiya-1750504390.html
В Кремле не смогли назвать дату окончания самоизоляции Путина
В Кремле не смогли назвать дату окончания самоизоляции Путина - РИА Новости, 17.09.2021
В Кремле не смогли назвать дату окончания самоизоляции Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал точных сроков окончания самоизоляции президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:44
2021-09-17T12:44
распространение коронавируса
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал точных сроков окончания самоизоляции президента РФ Владимира Путина.Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек."Нет, пока точно не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не стало ли понятно, как долго продлится самоизоляция президента РФ.
https://ria.ru/20210917/peskov-1750502840.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19
12:44 17.09.2021
 
В Кремле не смогли назвать дату окончания самоизоляции Путина

Песков не смог назвать точных сроков окончания самоизоляции Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал точных сроков окончания самоизоляции президента РФ Владимира Путина.
Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
12:39
Песков отказался рассказывать о бытовой стороне жизни Путина
"Нет, пока точно не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не стало ли понятно, как долго продлится самоизоляция президента РФ.
 
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