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Белый дом подтвердил, что США проведут виртуальный саммит по коронавирусу

Белый дом подтвердил, что США проведут виртуальный саммит по коронавирусу - РИА Новости, 17.09.2021

Белый дом подтвердил, что США проведут виртуальный саммит по коронавирусу

Белый дом подтвердил, что США 22 сентября проведут виртуальный саммит по COVID-19 "на полях" ГА ООН, сообщила пресс-служба администрации США. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T23:16

2021-09-17T23:16

2021-09-17T23:38

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вашингтон (город)

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коронавирусы

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США 22 сентября проведут виртуальный саммит по COVID-19 "на полях" ГА ООН, сообщила пресс-служба администрации США.Ранее о проведении подобного саммита в ходе ГА ООН сообщала газета Washington Post."Эта встреча будет посвящена расширению и укреплению наших общих усилий в победе над COVID-19 и наращиванию прогресса, достигнутого в ходе предыдущих международных мероприятий", - сообщила пресс-служба Белого дома.Основными темами саммита станут, согласно повестке Вашингтона, вакцинация, спасение жизней, восстановление и укрепление действующих финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.76-ая Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.

сша

вашингтон (город)

нью-йорк (город)

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в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон, вашингтон (город), нью-йорк (город), коронавирусы, коронавирус covid-19