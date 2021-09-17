Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/sammit-1750625931.html
Белый дом подтвердил, что США проведут виртуальный саммит по коронавирусу
Белый дом подтвердил, что США проведут виртуальный саммит по коронавирусу - РИА Новости, 17.09.2021
Белый дом подтвердил, что США проведут виртуальный саммит по коронавирусу
Белый дом подтвердил, что США 22 сентября проведут виртуальный саммит по COVID-19 "на полях" ГА ООН, сообщила пресс-служба администрации США. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T23:16
2021-09-17T23:38
распространение коронавируса
в мире
сша
оон
генеральная ассамблея оон
вашингтон (город)
нью-йорк (город)
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_472a582cd4766470c78f631b862e893e.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США 22 сентября проведут виртуальный саммит по COVID-19 "на полях" ГА ООН, сообщила пресс-служба администрации США.Ранее о проведении подобного саммита в ходе ГА ООН сообщала газета Washington Post."Эта встреча будет посвящена расширению и укреплению наших общих усилий в победе над COVID-19 и наращиванию прогресса, достигнутого в ходе предыдущих международных мероприятий", - сообщила пресс-служба Белого дома.Основными темами саммита станут, согласно повестке Вашингтона, вакцинация, спасение жизней, восстановление и укрепление действующих финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.76-ая Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.
сша
вашингтон (город)
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56e7ca16e3e2364dbded502e67bd98b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон, вашингтон (город), нью-йорк (город), коронавирусы, коронавирус covid-19
23:16 17.09.2021 (обновлено: 23:38 17.09.2021)
 
Белый дом подтвердил, что США проведут виртуальный саммит по коронавирусу

Белый дом подтвердил, что США проведут 22 сентября виртуальный саммит по COVID-19

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США 22 сентября проведут виртуальный саммит по COVID-19 "на полях" ГА ООН, сообщила пресс-служба администрации США.
Ранее о проведении подобного саммита в ходе ГА ООН сообщала газета Washington Post.
"Эта встреча будет посвящена расширению и укреплению наших общих усилий в победе над COVID-19 и наращиванию прогресса, достигнутого в ходе предыдущих международных мероприятий", - сообщила пресс-служба Белого дома.
Основными темами саммита станут, согласно повестке Вашингтона, вакцинация, спасение жизней, восстановление и укрепление действующих финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.
76-ая Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАООНГенеральная Ассамблея ООНВашингтон (город)Нью-Йорк (город)КоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния