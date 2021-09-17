https://ria.ru/20210917/russkikh-1750470534.html
Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах
Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:33
2021-09-17T10:33
2021-09-17T10:33
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
госдума рф
алексей русских
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750318258_0:158:3183:1948_1920x0_80_0_0_0789a6d6a8c054a4a866edd2bb4eb547.jpg
САМАРА, 17 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы."Проголосовали сегодня вместе с супругой на избирательном участке по месту жительства в селе Карлинское… Решил не откладывать в долгий ящик свое законное право и сделал выбор в первый день трехдневного голосования", - написал Русских в своем аккаунте в Instagram.Он добавил, что на участок пришел вместе с внуком Алешкой. "Он у нас мальчик любознательный, с интересом наблюдал за процессом голосования", - поделился врио губернатора.Русских также отметил, что на участке обеспечены высокий уровень мер безопасности и строгое соблюдение режима ограничений, и поблагодарил за это членов участковой избирательной комиссии.В Ульяновской области 17, 18, 19 сентября проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы.На пост главы региона претендуют четыре человека - сам Русских, который выдвинут КПРФ, депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).Всего в Ульяновской области сформировано 979 избирательных участков, из них 972 – постоянные, еще семь - в местах временного пребывания граждан.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750318258_483:0:3183:2025_1920x0_80_0_0_b5a3a4f59425e6ccc58959e9465279bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ульяновская область, госдума рф, алексей русских
Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах
Врио главы Ульяновской области Русских проголосовал на выборах
САМАРА, 17 сен - РИА Новости.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы.
"Проголосовали сегодня вместе с супругой на избирательном участке по месту жительства в селе Карлинское… Решил не откладывать в долгий ящик свое законное право и сделал выбор в первый день трехдневного голосования", - написал Русских в своем аккаунте в Instagram.
Он добавил, что на участок пришел вместе с внуком Алешкой. "Он у нас мальчик любознательный, с интересом наблюдал за процессом голосования", - поделился врио губернатора.
Русских также отметил, что на участке обеспечены высокий уровень мер безопасности и строгое соблюдение режима ограничений, и поблагодарил за это членов участковой избирательной комиссии.
В Ульяновской области 17, 18, 19 сентября проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы
.
На пост главы региона претендуют четыре человека - сам Русских, который выдвинут КПРФ
, депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР
).
Всего в Ульяновской области сформировано 979 избирательных участков, из них 972 – постоянные, еще семь - в местах временного пребывания граждан.