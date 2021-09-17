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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/russkikh-1750470534.html
Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах
Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:33
2021-09-17T10:33
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
госдума рф
алексей русских
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САМАРА, 17 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы."Проголосовали сегодня вместе с супругой на избирательном участке по месту жительства в селе Карлинское… Решил не откладывать в долгий ящик свое законное право и сделал выбор в первый день трехдневного голосования", - написал Русских в своем аккаунте в Instagram.Он добавил, что на участок пришел вместе с внуком Алешкой. "Он у нас мальчик любознательный, с интересом наблюдал за процессом голосования", - поделился врио губернатора.Русских также отметил, что на участке обеспечены высокий уровень мер безопасности и строгое соблюдение режима ограничений, и поблагодарил за это членов участковой избирательной комиссии.В Ульяновской области 17, 18, 19 сентября проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы.На пост главы региона претендуют четыре человека - сам Русских, который выдвинут КПРФ, депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).Всего в Ульяновской области сформировано 979 избирательных участков, из них 972 – постоянные, еще семь - в местах временного пребывания граждан.
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политика, ульяновская область, госдума рф, алексей русских
10:33 17.09.2021
 
Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах

Врио главы Ульяновской области Русских проголосовал на выборах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
САМАРА, 17 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы.
"Проголосовали сегодня вместе с супругой на избирательном участке по месту жительства в селе Карлинское… Решил не откладывать в долгий ящик свое законное право и сделал выбор в первый день трехдневного голосования", - написал Русских в своем аккаунте в Instagram.
Он добавил, что на участок пришел вместе с внуком Алешкой. "Он у нас мальчик любознательный, с интересом наблюдал за процессом голосования", - поделился врио губернатора.
Русских также отметил, что на участке обеспечены высокий уровень мер безопасности и строгое соблюдение режима ограничений, и поблагодарил за это членов участковой избирательной комиссии.
В Ульяновской области 17, 18, 19 сентября проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы.
На пост главы региона претендуют четыре человека - сам Русских, который выдвинут КПРФ, депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).
Всего в Ульяновской области сформировано 979 избирательных участков, из них 972 – постоянные, еще семь - в местах временного пребывания граждан.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
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Выборы в Государственную думуПолитикаУльяновская областьГосдума РФАлексей Русских
 
 
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