https://ria.ru/20210917/russkikh-1750470534.html

Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах

Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

Врио главы Ульяновской области проголосовал на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:33

2021-09-17T10:33

2021-09-17T10:33

выборы в государственную думу

политика

ульяновская область

госдума рф

алексей русских

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САМАРА, 17 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы."Проголосовали сегодня вместе с супругой на избирательном участке по месту жительства в селе Карлинское… Решил не откладывать в долгий ящик свое законное право и сделал выбор в первый день трехдневного голосования", - написал Русских в своем аккаунте в Instagram.Он добавил, что на участок пришел вместе с внуком Алешкой. "Он у нас мальчик любознательный, с интересом наблюдал за процессом голосования", - поделился врио губернатора.Русских также отметил, что на участке обеспечены высокий уровень мер безопасности и строгое соблюдение режима ограничений, и поблагодарил за это членов участковой избирательной комиссии.В Ульяновской области 17, 18, 19 сентября проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы.На пост главы региона претендуют четыре человека - сам Русских, который выдвинут КПРФ, депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).Всего в Ульяновской области сформировано 979 избирательных участков, из них 972 – постоянные, еще семь - в местах временного пребывания граждан.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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политика, ульяновская область, госдума рф, алексей русских