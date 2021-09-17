https://ria.ru/20210917/rt-1750603078.html

RT потребовал от Facebook разблокировать аккаунт журналиста Красовского

RT потребовал от Facebook разблокировать аккаунт журналиста Красовского - РИА Новости, 17.09.2021

RT потребовал от Facebook разблокировать аккаунт журналиста Красовского

Телеканал RT потребовал от Facebook разблокировать аккаунт журналиста Антона Красовского, сообщается на сайте канала. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:23

2021-09-17T19:23

2021-09-17T19:23

технологии

маргарита симоньян

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

facebook

антон красовский

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Телеканал RT потребовал от Facebook разблокировать аккаунт журналиста Антона Красовского, сообщается на сайте канала."RT направил письмо руководству компании Facebook после очередной блокировки аккаунта журналиста Антона Красовского с требованием восстановить доступ к его странице", - говорится в сообщении.Отмечается, что за последние несколько недель Facebook безосновательно принимал решение временно заблокировать аккаунт Красовского, в результате чего журналист не может выкладывать посты и комментировать.В письме, по данным канала, говорится, что процедуры Facebook, на основе которых выносится решение о блокировке, "абсолютно не прозрачны, не этичны и не подчиняются каким-либо общепризнанным нормам", а весь процесс "происходит анонимно, без должной проверки и возможности диалога"."Мы просим вас срочно разобраться в этом вопросе и требуем немедленной разблокировки аккаунта журналиста Антона Красовского. Мы также надеемся, что компания Facebook проведёт тщательное расследование в отношении сотрудников, ответственных за дискриминационные действия, совершённые от лица организации", — приводится в сообщении цитата из письма.Ранее RT обратился в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор с просьбой принять меры, чтобы прекратить цензуру со стороны Facebook. В четверг, 16 сентября, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Instagram удалил страницу проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков. Телеканал напомнил, что это уже не первая блокировка проекта: весной Facebook удалял страницу за антифашистские публикации с историческими фотографиями, но после требований Роскомнадзора вернул её с ограничениями.

https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750532507.html

https://ria.ru/20210603/simonyan-1735469338.html

россия

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технологии, маргарита симоньян, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, антон красовский, россия