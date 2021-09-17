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Розыгрыш машин для участников онлайн-голосования в Москве пройдет в субботу

Розыгрыш машин для участников онлайн-голосования в Москве пройдет в субботу - РИА Новости, 17.09.2021

Розыгрыш машин для участников онлайн-голосования в Москве пройдет в субботу

Первый розыгрыш квартир и автомобилей для участников электронного голосования в Москве пройдет 18 сентября, сообщается на сайте мэра города. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:31

2021-09-17T19:31

2021-09-17T20:53

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первый розыгрыш квартир и автомобилей для участников электронного голосования в Москве пройдет 18 сентября, сообщается на сайте мэра города.Для того чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо проголосовать дистанционно до 20:00 в пятницу."Первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" <...> состоится 18 сентября в 9:00", — отметили в мэрии.Квартиры в Москве, автомобили и призовые баллы — которые можно обменять на промокоды партнеров программы "Миллион призов" до конца года — разыграют в прямом эфире телеканала "Москва 24".Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте заявил, что среди участников онлайн-голосования в столице будут разыгрывать 21 однокомнатная квартиру, а также 100 машин и денежные призы — сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

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общество, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, московская торгово-промышленная палата, россия