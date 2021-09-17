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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/robot-1750619206.html
Робот Юра стал наблюдателем на выборах в Пермском крае
Робот Юра стал наблюдателем на выборах в Пермском крае - РИА Новости, 17.09.2021
Робот Юра стал наблюдателем на выборах в Пермском крае
Робот Юра, разработанный пермской компанией "Промобот", стал наблюдателем на одном из избирательных участков Перми, он снимает все происходящее на камеру и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T21:29
2021-09-17T21:29
выборы в государственную думу
технологии
выборы
пермский край
пермь
выборы в государственную думу
россия
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ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Робот Юра, разработанный пермской компанией "Промобот", стал наблюдателем на одном из избирательных участков Перми, он снимает все происходящее на камеру и консультирует избирателей, сообщили РИА Новости в компании."Разработанный пермским стартапом "Промобот" зарегистрировался в качестве наблюдателя на избирательном участке во дворце детского (юношеского) творчества на улице Сибирской", - рассказали в компании.Робот наблюдает за происходящим и снимает все на камеру, консультирует избирателей на участке.Уточняется, что Юра является антропоморфным роботом-компаньоном модели Robo-C. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. По словам разработчиков, используемая в машине технология, разработанная в "Промоботе", и собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека."Мы нацелены на то, чтобы процесс и результат голосования был максимально прозрачным и легитимным. Но избирательные комиссии в Прикамье всегда нацелены на внедрение инноваций и передовых цифровых технологий. Поэтому, если технология создает удобства для избирателей и соответствует закону – мы с удовольствием протестируем её. Робот сочетает в себе качества как человека-наблюдателя, так и видеонаблюдения", - цитирует пресс-служба компании главу краевого избиркома Игоря Вагина."Робототехника — это часть нашей жизни уже сегодня, и нашей главной задачей, как производителей робототехники, является привлечение внимания к данной индустрии и демонстрация примеров того, как это будет работать в будущем", — заявил основатель и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.В компании добавили, что другие роботы компании "Промобот" — терминалы для бесконтактного измерения температуры "Промобот Термоконтроль" — помогают на других избирательных участках по всей стране.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае выбирают депутатов в Государственную Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать все три дня голосования с 8.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около шести тысяч наблюдателей.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены ее штаб-квартира и производственная площадка. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и ТЦ "Дубай Молл".
https://ria.ru/20210917/moskva-1750572591.html
https://ria.ru/20210917/rytsari-1750606621.html
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технологии, выборы, пермский край, пермь, выборы в государственную думу, россия
21:29 17.09.2021
 
Робот Юра стал наблюдателем на выборах в Пермском крае

Робот Юра стал наблюдателем на одном из избирательных участков в Перми

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Робот Юра, разработанный пермской компанией "Промобот", стал наблюдателем на одном из избирательных участков Перми, он снимает все происходящее на камеру и консультирует избирателей, сообщили РИА Новости в компании.
"Разработанный пермским стартапом "Промобот" зарегистрировался в качестве наблюдателя на избирательном участке во дворце детского (юношеского) творчества на улице Сибирской", - рассказали в компании.
Робот наблюдает за происходящим и снимает все на камеру, консультирует избирателей на участке.
Уточняется, что Юра является антропоморфным роботом-компаньоном модели Robo-C. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. По словам разработчиков, используемая в машине технология, разработанная в "Промоботе", и собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.
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"Мы нацелены на то, чтобы процесс и результат голосования был максимально прозрачным и легитимным. Но избирательные комиссии в Прикамье всегда нацелены на внедрение инноваций и передовых цифровых технологий. Поэтому, если технология создает удобства для избирателей и соответствует закону – мы с удовольствием протестируем её. Робот сочетает в себе качества как человека-наблюдателя, так и видеонаблюдения", - цитирует пресс-служба компании главу краевого избиркома Игоря Вагина.
"Робототехника — это часть нашей жизни уже сегодня, и нашей главной задачей, как производителей робототехники, является привлечение внимания к данной индустрии и демонстрация примеров того, как это будет работать в будущем", — заявил основатель и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
В компании добавили, что другие роботы компании "Промобот" — терминалы для бесконтактного измерения температуры "Промобот Термоконтроль" — помогают на других избирательных участках по всей стране.
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Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены ее штаб-квартира и производственная площадка. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и ТЦ "Дубай Молл".
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