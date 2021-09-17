https://ria.ru/20210917/revaktsinatsiya-1750532128.html

Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции

Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции - РИА Новости, 17.09.2021

Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции

Владимир Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса, отметив, что некоторые сотрудники его службы безопасности, протокола и пресс-службы, вовремя... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:20

2021-09-17T14:20

2021-09-17T14:55

распространение коронавируса

владимир путин

россия

коронавирус covid-19

общество

санкт-петербург

александр беглов

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса, отметив, что некоторые сотрудники его службы безопасности, протокола и пресс-службы, вовремя этого не сделали и заболели."Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этим титрами, которые должны защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", - сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеоконференции.Президент подчеркнул, что самое главное, что вакцинированные проходят инфекцию достаточно легко, без серьезных осложнений.

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2021

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Путин рассказал, кто заболел в его окружении Путин рассказал, кто же рядом с ним заболел: служба безопасности, протокол, пресс-служба. Сказал, что они вовремя не ревакцинировались 2021-09-17T14:20 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, россия, коронавирус covid-19, общество, санкт-петербург, александр беглов