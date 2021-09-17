https://ria.ru/20210917/revaktsinatsiya-1750532128.html
Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции
Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции - РИА Новости, 17.09.2021
Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции
Владимир Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса, отметив, что некоторые сотрудники его службы безопасности, протокола и пресс-службы, вовремя... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:20
2021-09-17T14:20
2021-09-17T14:55
распространение коронавируса
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
общество
санкт-петербург
александр беглов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса, отметив, что некоторые сотрудники его службы безопасности, протокола и пресс-службы, вовремя этого не сделали и заболели."Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этим титрами, которые должны защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", - сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеоконференции.Президент подчеркнул, что самое главное, что вакцинированные проходят инфекцию достаточно легко, без серьезных осложнений.
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Путин рассказал, кто заболел в его окружении
Путин рассказал, кто же рядом с ним заболел: служба безопасности, протокол, пресс-служба. Сказал, что они вовремя не ревакцинировались
2021-09-17T14:20
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РИА Новости
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владимир путин, россия, коронавирус covid-19, общество, санкт-петербург, александр беглов
14:20 17.09.2021 (обновлено: 14:55 17.09.2021)
Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции
Путин призвал не забывать ревакцинироваться вовремя