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Губернатор рассказал о реставрации памятников архитектуры в Благовещенске

Губернатор рассказал о реставрации памятников архитектуры в Благовещенске - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор рассказал о реставрации памятников архитектуры в Благовещенске

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о ремонтно-реставрационных работах на памятниках архитектуры и градостроительства в Благовещенске. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:02

2021-09-17T11:02

2021-09-17T11:02

общество

благовещенск

горький

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о ремонтно-реставрационных работах на памятниках архитектуры и градостроительства в Благовещенске."В Благовещенске есть ряд красивых памятников архитектуры, расположенных в самом центре города, на магистральных улицах, их вид плачевный. Восстановление облика исторических зданий проводится не один год, сделан фасад администрации города Благовещенска, почти завершен фасад Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ), в 2022 году предстоит отреставрировать ещё ряд зданий", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Ранее глава Приамурья поручил госинспекции по охране объектов культурного наследия области оценить состояние исторических зданий и наметить планы по их ремонту в Благовещенске. Власти со ссылкой на начальника инспекции Виталия Ребизанта сообщают, что в Благовещенске на государственном учете состоит 124 здания, имеющих статус объектов культурного наследия или рекомендованных к постановке на госучет. Из них 21 (17%) находятся в областной собственности. В большинстве памятников архитектуры располагаются учреждения культуры, образования и здравоохранения."По планам, в октябре завершается реставрация фасада и установка подсветки главного корпуса БГПУ. В дальнейшем требуется проведение ремонта дворового фасада здания и капитальный ремонт кровли. На данные цели требуется более 70 миллионов рублей. Помимо этого, в 2022 году будет вестись разработка проектной документации на реставрацию фасадов, ремонт крыши здания факультета начальной подготовки БГПУ по улице Горького, 231", - сообщает правительство Приамурья.Власти добавляют, что в бюджете региона также предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на капремонт крыши, фасадов, устройство архитектурно-художественной подсветки здания Амурского областного военного комиссариата.Кроме того, принято решение о проведении капремонта филиалов Амурского областного краеведческого музея – "Дом Котельникова" и "Дом Саяпина". Выбрать подрядные организации планируется в 2021 году, а завершить ремонт - в 2022 году.Провести ремонт главных фасадов и установить регулируемую подсветку планируется и на главном здании областного краеведческого музея.

https://realty.ria.ru/20210804/most-1744307698.html

благовещенск

горький

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, благовещенск, горький, амурская область, василий орлов (губернатор)