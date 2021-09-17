https://ria.ru/20210917/ran-1750554564.html

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева - РИА Новости, 17.09.2021

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева

21 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА.

2021-09-17T15:53

2021-09-17T15:53

2021-09-17T15:53

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Задать вопросВ ближайших планах – подготовка к очередному общему собранию членов РАН, в рамках которого состоится научная сессия "Роль науки в преодолении пандемий и посткризисном развитии общества". Также речь пойдет о продолжении научных исследований в области глобального изменения климата, разработке теоретических основ и практических рекомендаций по декарбонизации российской экономики. Будут освещены вопросы работы над созданием водородной энергетики и представлен проект "Технологическая водородная долина", в рамках которого шесть российских университетов и институтов РАН объединились в консорциум по развитию водородных технологий.Будет освещена работа над масштабными проектами, стартовавшими в Год науки и технологий, такими как изучение мозга, освоение ресурсов Мирового океана, и Программой РАН, которая будет представлена на очередном заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ.Какие проекты удалось реализовать в Год науки и технологий? Какие первоочередные задачи стоят перед Российской академией наук?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы