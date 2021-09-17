Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева
21 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА.
В ближайших планах – подготовка к очередному общему собранию членов РАН, в рамках которого состоится научная сессия "Роль науки в преодолении пандемий и посткризисном развитии общества". Также речь пойдет о продолжении научных исследований в области глобального изменения климата, разработке теоретических основ и практических рекомендаций по декарбонизации российской экономики. Будут освещены вопросы работы над созданием водородной энергетики и представлен проект "Технологическая водородная долина", в рамках которого шесть российских университетов и институтов РАН объединились в консорциум по развитию водородных технологий.
Будет освещена работа над масштабными проектами, стартовавшими в Год науки и технологий, такими как изучение мозга, освоение ресурсов Мирового океана, и Программой РАН, которая будет представлена на очередном заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ.
Какие проекты удалось реализовать в Год науки и технологий? Какие первоочередные задачи стоят перед Российской академией наук?
Будет освещена работа над масштабными проектами, стартовавшими в Год науки и технологий, такими как изучение мозга, освоение ресурсов Мирового океана, и Программой РАН, которая будет представлена на очередном заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ.
Какие проекты удалось реализовать в Год науки и технологий? Какие первоочередные задачи стоят перед Российской академией наук?
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