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Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева
Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева - РИА Новости, 17.09.2021
Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева
21 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА.
2021-09-17T15:53
2021-09-17T15:53
анонсы
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Задать вопросВ ближайших планах – подготовка к очередному общему собранию членов РАН, в рамках которого состоится научная сессия "Роль науки в преодолении пандемий и посткризисном развитии общества". Также речь пойдет о продолжении научных исследований в области глобального изменения климата, разработке теоретических основ и практических рекомендаций по декарбонизации российской экономики. Будут освещены вопросы работы над созданием водородной энергетики и представлен проект "Технологическая водородная долина", в рамках которого шесть российских университетов и институтов РАН объединились в консорциум по развитию водородных технологий.Будет освещена работа над масштабными проектами, стартовавшими в Год науки и технологий, такими как изучение мозга, освоение ресурсов Мирового океана, и Программой РАН, которая будет представлена на очередном заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ.Какие проекты удалось реализовать в Год науки и технологий? Какие первоочередные задачи стоят перед Российской академией наук?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:53 17.09.2021
 

Онлайн-конференция президента РАН Александра Сергеева

Читать ria.ru в
21 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА.
Задать вопрос
В ближайших планах – подготовка к очередному общему собранию членов РАН, в рамках которого состоится научная сессия "Роль науки в преодолении пандемий и посткризисном развитии общества". Также речь пойдет о продолжении научных исследований в области глобального изменения климата, разработке теоретических основ и практических рекомендаций по декарбонизации российской экономики. Будут освещены вопросы работы над созданием водородной энергетики и представлен проект "Технологическая водородная долина", в рамках которого шесть российских университетов и институтов РАН объединились в консорциум по развитию водородных технологий.
Будет освещена работа над масштабными проектами, стартовавшими в Год науки и технологий, такими как изучение мозга, освоение ресурсов Мирового океана, и Программой РАН, которая будет представлена на очередном заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ.
Какие проекты удалось реализовать в Год науки и технологий? Какие первоочередные задачи стоят перед Российской академией наук?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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