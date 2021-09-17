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Путин поговорил с президентом Финляндии
Путин поговорил с президентом Финляндии - РИА Новости, 17.09.2021
Путин поговорил с президентом Финляндии
Президент Финляндии Саули Ниинисте в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за содействие финской стороне при эвакуации из... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:08
2021-09-17T17:22
политика
финляндия
владимир путин
россия
безопасность
талибан
афганистан
шос
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за содействие финской стороне при эвакуации из Кабула, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте... Затрагивалась также ситуация в Афганистане. Саули Ниинисте выразил признательность за оказанное Россией содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула", - говорится в сообщении.В свою очередь, Путин проинформировал президента Финляндии о договоренностях по афганскому досье, достигнутых на состоявшихся в Душанбе мероприятиях ШОС и ОДКБ."Владимир Путин проинформировал о договоренностях по афганскому досье, достигнутых на состоявшихся в Душанбе 16-17 сентября сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов ШОС", - говорится в сообщении.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Президенты Путин и Ниинисте договорились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях, также сообщает пресс-служба Кремля."Условлено о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях", - говорится в сообщении.Путин также поддержал идею саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который планируется в 2025 году."При обмене мнениями по европейской проблематике президент Финляндии акцентировал важность реализации инициативы созыва в городе Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Владимир Путин высказался в поддержку такого рода шагов, способствующих возрождению "духа Хельсинки", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны подробно обсудили вопросы двусторонних отношений, включая совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Добавляется, что с учетом председательства России в Арктическом совете подтверждена заинтересованность в развитии диалога в рамках этой организации.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210916/finlyandiya-1750333315.html
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политика, финляндия, владимир путин, россия, безопасность, талибан, афганистан, шос, одкб, саули ниинисте
17:08 17.09.2021 (обновлено: 17:22 17.09.2021)
 
Путин поговорил с президентом Финляндии

Путин поговорил с президентом Финляндии Ниинисте по телефону

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за содействие финской стороне при эвакуации из Кабула, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте... Затрагивалась также ситуация в Афганистане. Саули Ниинисте выразил признательность за оказанное Россией содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Путин проинформировал президента Финляндии о договоренностях по афганскому досье, достигнутых на состоявшихся в Душанбе мероприятиях ШОС и ОДКБ.
"Владимир Путин проинформировал о договоренностях по афганскому досье, достигнутых на состоявшихся в Душанбе 16-17 сентября сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов ШОС", - говорится в сообщении.
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В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Президенты Путин и Ниинисте договорились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях, также сообщает пресс-служба Кремля.
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"Условлено о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Путин также поддержал идею саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который планируется в 2025 году.
"При обмене мнениями по европейской проблематике президент Финляндии акцентировал важность реализации инициативы созыва в городе Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Владимир Путин высказался в поддержку такого рода шагов, способствующих возрождению "духа Хельсинки", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подробно обсудили вопросы двусторонних отношений, включая совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Добавляется, что с учетом председательства России в Арктическом совете подтверждена заинтересованность в развитии диалога в рамках этой организации.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ПолитикаФинляндияВладимир ПутинРоссияБезопасностьТалибанАфганистанШОСОДКБСаули Ниинисте
 
 
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