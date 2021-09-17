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Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн - РИА Новости, 17.09.2021
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:19
2021-09-17T16:19
2021-09-17T16:31
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Глава государства 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. В четверг он уточнил, что в окружении заразились несколько десятков человек. Сегодня появилась информация, что болезнь у них протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. В Кремле уверяют, что сам Путин абсолютно здоров.Единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. По итогам выборов президент пообщается с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по видеосвязи.
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политика, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков
16:19 17.09.2021 (обновлено: 16:31 17.09.2021)
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму