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Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн - РИА Новости, 17.09.2021

Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:19

2021-09-17T16:19

2021-09-17T16:31

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Глава государства 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. В четверг он уточнил, что в окружении заразились несколько десятков человек. Сегодня появилась информация, что болезнь у них протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. В Кремле уверяют, что сам Путин абсолютно здоров.Единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. По итогам выборов президент пообщается с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по видеосвязи.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков