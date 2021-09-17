https://ria.ru/20210917/putin-1750521826.html

Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин

Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 17.09.2021

Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин

Запад, покинувший территорию Афганистана, бросил там целый арсенал современного оружия, и в этом ничего хорошего нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:35

2021-09-17T13:35

2021-09-17T13:35

талибан

афганистан

владимир путин

шос

одкб

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запад, покинувший территорию Афганистана, бросил там целый арсенал современного оружия, и в этом ничего хорошего нет, заявил президент России Владимир Путин."Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия - то это, пожалуй, единственное, чем талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ - ред.) разжились, что талибы получили после 20-летнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет"", - сказал Путин в ходе своего выступления по видеосвязи на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750512060.html

афганистан

россия

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талибан, афганистан, владимир путин, шос, одкб, россия