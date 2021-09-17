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Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин
Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 17.09.2021
Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин
Запад, покинувший территорию Афганистана, бросил там целый арсенал современного оружия, и в этом ничего хорошего нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:35
2021-09-17T13:35
талибан
афганистан
владимир путин
шос
одкб
россия
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МОСКВА, 17 сен -&nbsp;РИА Новости. Запад, покинувший территорию Афганистана, бросил там целый арсенал современного оружия, и в этом ничего хорошего нет, заявил президент России Владимир Путин."Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия - то это, пожалуй, единственное, чем талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ - ред.) разжились, что талибы получили после 20-летнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего&nbsp;хорошего нет"", - сказал Путин в ходе своего выступления по видеосвязи на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750512060.html
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талибан, афганистан, владимир путин, шос, одкб, россия
13:35 17.09.2021
 
Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин

Путин: Запад, покинувший Афганистан, бросил там целый арсенал современного оружия

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запад, покинувший территорию Афганистана, бросил там целый арсенал современного оружия, и в этом ничего хорошего нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия - то это, пожалуй, единственное, чем талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ - ред.) разжились, что талибы получили после 20-летнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет"", - сказал Путин в ходе своего выступления по видеосвязи на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
13:07
Афганистан остался в разрухе после вывода американских войск, заявил Путин
 
ТалибанАфганистанВладимир ПутинШОСОДКБРоссия
 
 
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