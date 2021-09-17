https://ria.ru/20210917/putin-1750503841.html

Песков рассказал о подготовке к экономическому совещанию у Путина

Песков рассказал о подготовке к экономическому совещанию у Путина - РИА Новости, 17.09.2021

Песков рассказал о подготовке к экономическому совещанию у Путина

Идет подготовка к экономическому совещанию у президента РФ Владимира Путина, оно запланировано на следующую неделю, также пройдет заседание Совбеза РФ, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:42

2021-09-17T12:42

2021-09-17T12:42

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Идет подготовка к экономическому совещанию у президента РФ Владимира Путина, оно запланировано на следующую неделю, также пройдет заседание Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента есть совещание по экономическим вопросам, оно запланировано, мы тоже сообщим, на следующую неделю готовится", - рассказал Песков о графике президента РФ на следующую неделю."Рабочие встречи, есть в планах провести Совбез у президента", - добавил он.

https://ria.ru/20210917/vstrecha-1750503674.html

россия

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2021

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия