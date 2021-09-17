https://ria.ru/20210917/putin-1750500511.html
Путин не планирует участвовать в ГА ООН, заявил Песков
Путин не планирует участвовать в ГА ООН, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2021
Путин не планирует участвовать в ГА ООН, заявил Песков
В планах президента России Владимира Путина пока нет участия в Генассамблее ООН, но исключать ничего нельзя, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:30
2021-09-17T12:30
2021-09-17T12:30
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В планах президента России Владимира Путина пока нет участия в Генассамблее ООН, но исключать ничего нельзя, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока в планах нет. Но, собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал", - сказал Песков, отвечая на вопрос, предполагается ли участие президента РФ в заседании Генассамблеи ООН."Пока каких-то конкретных планов нет у президента", – подчеркнул он.
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в мире, оон, владимир путин, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, россия
Путин не планирует участвовать в ГА ООН, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: в планах Путина пока нет участия в Генассамблее ООН