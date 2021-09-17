https://ria.ru/20210917/putin-1750500100.html
Путин не планирует участие во встрече по климату, созванной Байденом
Путин не планирует участие во встрече по климату, созванной Байденом - РИА Новости, 17.09.2021
Путин не планирует участие во встрече по климату, созванной Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом, согласование участника РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:26
2021-09-17T12:26
2021-09-17T12:26
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дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом, согласование участника от РФ идет по дипканалам, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в Белом доме сообщили, что Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия."Там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на встрече.
https://ria.ru/20210915/bayden-1750245951.html
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
Путин не планирует участие во встрече по климату, созванной Байденом
Президент Путин не планирует участие во встрече по климату, организованной Байденом