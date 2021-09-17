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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/putin-1750498682.html
Путин проголосует на выборах онлайн, заявил Песков
Путин проголосует на выборах онлайн, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2021
Путин проголосует на выборах онлайн, заявил Песков
Президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно, Кремль оперативно проинформирует, как только это произойдет, сообщил журналистам в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:19
2021-09-17T12:23
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно, Кремль оперативно проинформирует, как только это произойдет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Президент будет голосовать на электронном голосовании", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент.На вопрос о дате Песков ответил: "Как решит, мы сразу вас проинформируем".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/putin-1750498539.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия
12:19 17.09.2021 (обновлено: 12:23 17.09.2021)
 
Путин проголосует на выборах онлайн, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно, Кремль оперативно проинформирует, как только это произойдет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Президент будет голосовать на электронном голосовании", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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На вопрос о дате Песков ответил: "Как решит, мы сразу вас проинформируем".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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