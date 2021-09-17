https://ria.ru/20210917/putin-1750498682.html

Путин проголосует на выборах онлайн, заявил Песков

Путин проголосует на выборах онлайн, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2021

Путин проголосует на выборах онлайн, заявил Песков

Президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно, Кремль оперативно проинформирует, как только это произойдет, сообщил журналистам в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:19

2021-09-17T12:19

2021-09-17T12:23

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно, Кремль оперативно проинформирует, как только это произойдет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Президент будет голосовать на электронном голосовании", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент.На вопрос о дате Песков ответил: "Как решит, мы сразу вас проинформируем".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/putin-1750498539.html

https://ria.ru/20210916/vybory-1750247522.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия