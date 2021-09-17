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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/putin-1750498539.html
Песков рассказал о самочувствии Путина
Песков рассказал о самочувствии Путина - РИА Новости, 17.09.2021
Песков рассказал о самочувствии Путина
Владимир Путин чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:18
2021-09-17T12:57
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Четырнадцатого сентября президент сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. При этом Песков подчеркивал, что российский лидер абсолютно здоров. В четверг глава государства уточнил, что в его окружении заразились несколько десятков человек. Сегодня появилась информация, что болезнь у них протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме.Пресс-секретарь Путина связывал случившееся с тем, что с момента вакцинации сотрудников администрации прошло уже много времени, титры антител упали, а ревакцинировались еще не все.Президент привился "Спутником V" минувшей весной. В конце июля Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с руководителем страны некоторых собеседников тестируют, других отправляют на карантин — все зависит от ситуации.На выборах в Госдуму Путин проголосует онлайн. Двадцатого сентября — по итогам голосования — он пообщается с главой ЦИК Эллой Памфиловой по видеосвязи.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:18 17.09.2021 (обновлено: 12:57 17.09.2021)
 
Песков рассказал о самочувствии Путина

Пресс-секретарь президента Песков: Путин чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Как обычно", — добавил представитель Кремля.
Четырнадцатого сентября президент сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. При этом Песков подчеркивал, что российский лидер абсолютно здоров.
В четверг глава государства уточнил, что в его окружении заразились несколько десятков человек. Сегодня появилась информация, что болезнь у них протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме.
Пресс-секретарь Путина связывал случившееся с тем, что с момента вакцинации сотрудников администрации прошло уже много времени, титры антител упали, а ревакцинировались еще не все.
Президент привился "Спутником V" минувшей весной. В конце июля Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с руководителем страны некоторых собеседников тестируют, других отправляют на карантин — все зависит от ситуации.
На выборах в Госдуму Путин проголосует онлайн. Двадцатого сентября — по итогам голосования — он пообщается с главой ЦИК Эллой Памфиловой по видеосвязи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 13:32
Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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