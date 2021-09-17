https://ria.ru/20210917/putin-1750498539.html

Песков рассказал о самочувствии Путина

Песков рассказал о самочувствии Путина - РИА Новости, 17.09.2021

Песков рассказал о самочувствии Путина

Владимир Путин чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:18

2021-09-17T12:18

2021-09-17T12:57

распространение коронавируса

общество

владимир путин

дмитрий песков

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Четырнадцатого сентября президент сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. При этом Песков подчеркивал, что российский лидер абсолютно здоров. В четверг глава государства уточнил, что в его окружении заразились несколько десятков человек. Сегодня появилась информация, что болезнь у них протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме.Пресс-секретарь Путина связывал случившееся с тем, что с момента вакцинации сотрудников администрации прошло уже много времени, титры антител упали, а ревакцинировались еще не все.Президент привился "Спутником V" минувшей весной. В конце июля Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с руководителем страны некоторых собеседников тестируют, других отправляют на карантин — все зависит от ситуации.На выборах в Госдуму Путин проголосует онлайн. Двадцатого сентября — по итогам голосования — он пообщается с главой ЦИК Эллой Памфиловой по видеосвязи.

https://ria.ru/20210916/okruzhenie-1750323610.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии