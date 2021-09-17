https://ria.ru/20210917/putin-1750484320.html
Путин предложил проводить мероприятия в формате ШОС+
Путин предложил проводить мероприятия в формате ШОС+ - РИА Новости, 17.09.2021
Путин предложил проводить мероприятия в формате ШОС+
Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением в дальнейшем параллельно с саммитами лидеров государств-членов ШОС проводить мероприятия на высшем или... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:21
2021-09-17T11:21
2021-09-17T11:21
в мире
владимир путин
шос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750459591_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_6548ca10f551dc61cb6a30219cb9f706.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением в дальнейшем параллельно с саммитами лидеров государств-членов ШОС проводить мероприятия на высшем или высоком уровне в формате ШОС+."На наш взгляд, было бы полезно в дальнейшем параллельно с саммитами лидеров государств-членов ШОС проводить мероприятия на высшем или высоком уровне в так называемом формате ШОС+ с приглашением всех наших партнеров", - сказал Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС по видеосвязи.
https://ria.ru/20210917/shos-1749970479.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750459591_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f94483ab61e935b5cdb3270309e74409.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, шос, россия
Путин предложил проводить мероприятия в формате ШОС+
Президент России Путин предложил проводить мероприятия в формате ШОС+