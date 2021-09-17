https://ria.ru/20210917/putin-1750484320.html

Путин предложил проводить мероприятия в формате ШОС+

Путин предложил проводить мероприятия в формате ШОС+ - РИА Новости, 17.09.2021

Путин предложил проводить мероприятия в формате ШОС+

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением в дальнейшем параллельно с саммитами лидеров государств-членов ШОС проводить мероприятия на высшем или... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:21

2021-09-17T11:21

2021-09-17T11:21

в мире

владимир путин

шос

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением в дальнейшем параллельно с саммитами лидеров государств-членов ШОС проводить мероприятия на высшем или высоком уровне в формате ШОС+."На наш взгляд, было бы полезно в дальнейшем параллельно с саммитами лидеров государств-членов ШОС проводить мероприятия на высшем или высоком уровне в так называемом формате ШОС+ с приглашением всех наших партнеров", - сказал Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС по видеосвязи.

https://ria.ru/20210917/shos-1749970479.html

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2021

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в мире, владимир путин, шос, россия