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На поддержку россиян направили около трех триллионов рублей, заявил Путин
На поддержку россиян направили около трех триллионов рублей, заявил Путин - РИА Новости, 17.09.2021
На поддержку россиян направили около трех триллионов рублей, заявил Путин
Российские власти направили около трех триллионов рублей на поддержку населения, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:53
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общество
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские власти направили около трех триллионов рублей на поддержку населения, заявил президент Владимир Путин.Средства, по его словам, пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также инвестиционного климата. Кроме того, оказывалась адресная помощь людям и семьям с детьми, а также регионам и предпринимателям.Как отметил Путин, для дальнейшего стимулирования роста экономики необходимо развивать цифровизацию. Также нужно более широкое применение экологически чистых технологий и других решений в государственном управлении, связи и транспортной и иных сферах.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что приоритетными направлениями для Путина всегда были, есть и останутся социально-экономическое развитие России и помощь гражданам.В августе российский лидер поручил правительству организовать регулярный мониторинг доходов жителей страны и при необходимости принимать дополнительные меры поддержки.
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60
"Порядка трех триллионов рублей" – Путин о выделенных средствах на поддержку россиян
Российские власти направили около трех триллионов рублей на поддержку населения страны, заявил президент Владимир Путин. Средства, по его словам, пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также инвестиционного климата. Кроме того, оказывалась помощь адресная помощь людям и семьям с детьми, а также регионам страны и предпринимателям.
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общество, владимир путин, россия, дмитрий песков
10:53 17.09.2021 (обновлено: 13:40 17.09.2021)
 
На поддержку россиян направили около трех триллионов рублей, заявил Путин

Путин заявил, что власти направили около трех триллионов рублей на поддержку россиян

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские власти направили около трех триллионов рублей на поддержку населения, заявил президент Владимир Путин.
"Это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны", — добавил он.
Средства, по его словам, пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также инвестиционного климата. Кроме того, оказывалась адресная помощь людям и семьям с детьми, а также регионам и предпринимателям.
Как отметил Путин, для дальнейшего стимулирования роста экономики необходимо развивать цифровизацию. Также нужно более широкое применение экологически чистых технологий и других решений в государственном управлении, связи и транспортной и иных сферах.
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В августе российский лидер поручил правительству организовать регулярный мониторинг доходов жителей страны и при необходимости принимать дополнительные меры поддержки.
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