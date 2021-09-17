https://ria.ru/20210917/putin-1750476549.html

Путин отметил важность партнерства стран ШОС в экономической сфере

Путин отметил важность партнерства стран ШОС в экономической сфере - РИА Новости, 17.09.2021

Путин отметил важность партнерства стран ШОС в экономической сфере

Президент РФ Владимир Путин считает, что углубление партнерских связей стран ШОС в экономической сфере сохраняет актуальность. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:52

2021-09-17T10:52

2021-09-17T11:00

в мире

владимир путин

шос

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что углубление партнерских связей стран ШОС в экономической сфере сохраняет актуальность."При всем особом внимании, которое сейчас требует необходимость парирования возникающих в нашем общем пространстве угроз, сохраняет свою актуальность целый пласт задач, традиционно стоящих на повестке дня государств-членов ШОС, а именно углубление партнерских связей в экономической и социальной сферах", - сказал Путин на заседании глав стран ШОС.

https://ria.ru/20210917/tokaev-1750472609.html

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2021

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в мире, владимир путин, шос