https://ria.ru/20210917/putin-1750476549.html
Путин отметил важность партнерства стран ШОС в экономической сфере
Путин отметил важность партнерства стран ШОС в экономической сфере - РИА Новости, 17.09.2021
Путин отметил важность партнерства стран ШОС в экономической сфере
Президент РФ Владимир Путин считает, что углубление партнерских связей стран ШОС в экономической сфере сохраняет актуальность. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:52
2021-09-17T10:52
2021-09-17T11:00
в мире
владимир путин
шос
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что углубление партнерских связей стран ШОС в экономической сфере сохраняет актуальность."При всем особом внимании, которое сейчас требует необходимость парирования возникающих в нашем общем пространстве угроз, сохраняет свою актуальность целый пласт задач, традиционно стоящих на повестке дня государств-членов ШОС, а именно углубление партнерских связей в экономической и социальной сферах", - сказал Путин на заседании глав стран ШОС.
https://ria.ru/20210917/tokaev-1750472609.html
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в мире, владимир путин, шос
10:52 17.09.2021 (обновлено: 11:00 17.09.2021)
Путин отметил важность партнерства стран ШОС в экономической сфере
Путин: сохраняет актуальность углубление партнерских связей стран ШОС в сфере экономики