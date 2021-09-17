https://ria.ru/20210917/putin-1750474204.html
Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС — Афганистан
Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС — Афганистан - РИА Новости, 17.09.2021
Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС — Афганистан
Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС - Афганистан для стимулирования новых властей страны к выполнению собственных... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:46
2021-09-17T10:46
2021-09-17T11:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
шос
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС - Афганистан для стимулирования новых властей страны к выполнению собственных обещаний по установлению мира и безопасности."Следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечению безопасности для работы всех. И в этой связи можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС-Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнёрами", - сказал Путин в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества, которое проходило по видеосвязи.
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в мире, афганистан, владимир путин, шос
10:46 17.09.2021 (обновлено: 11:04 17.09.2021)
Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС — Афганистан
Президент России Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС — Афганистан