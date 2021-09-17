https://ria.ru/20210917/putin-1750474204.html

Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС — Афганистан

Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС — Афганистан - РИА Новости, 17.09.2021

Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС — Афганистан

Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС - Афганистан для стимулирования новых властей страны к выполнению собственных... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:46

2021-09-17T10:46

2021-09-17T11:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

владимир путин

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750460836_0:184:3288:2033_1920x0_80_0_0_224804a919822da1944d94303580dc51.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС - Афганистан для стимулирования новых властей страны к выполнению собственных обещаний по установлению мира и безопасности."Следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечению безопасности для работы всех. И в этой связи можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС-Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнёрами", - сказал Путин в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества, которое проходило по видеосвязи.

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, владимир путин, шос