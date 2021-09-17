https://ria.ru/20210917/putin-1750467503.html

Работу Путина положительно оценивают 59% россиян, показал опрос ФОМ

Работу Путина положительно оценивают 59% россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 17.09.2021

Работу Путина положительно оценивают 59% россиян, показал опрос ФОМ

Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 59% опрошенных россиян, отрицательно - 24%, следует из опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:22

2021-09-17T10:22

2021-09-17T10:27

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 59% опрошенных россиян, отрицательно - 24%, следует из опроса фонда "Общественное мнение"."На вопрос, считаете ли вы, что президент Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, большинство опрошенных (59%) дали оценку "скорее хорошо", 24% ответили "скорее плохо", еще 17% затруднились ответить", – говорится в сообщении на сайте ФОМ.О доверии президенту заявили 57% опрошенных, о недоверии - 32%, еще 12% затруднились ответить.Опросы "ФОМнибус" проводились с 10 по 12 сентября. Опрос об отношении к работе президента прошел в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ, в нем приняли участие 3 тысячи респондентов. Опрос по политическим партиям прошел в 104 населенных пунктах 53 регионов страны, опрошены 1500 респондентов. Метод опросов – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 2,5%

https://ria.ru/20210916/vybory-1750249840.html

https://ria.ru/20210719/putin-1741904315.html

россия

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2021

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владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, россия