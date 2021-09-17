https://ria.ru/20210917/pusk-1750441621.html
ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО - РИА Новости, 17.09.2021
ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T05:04
2021-09-17T05:04
2021-09-17T11:02
безопасность
москва
игорь коротченко
а-135
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО, сообщили журналистам в Минобороны.Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.Как сказал командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".Как сообщали ранее в Минобороны, в 2017-2021 годах с полигона Сары-Шаган состоялись десять пусков новой противоракеты.После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что принятие ее на вооружение позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, которые сейчас обеспечивают работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.
https://radiosputnik.ria.ru/20190604/1555242638.html
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Точное поражение цели: испытания новой противоракеты системы ПРО
Точное поражение цели: испытания новой противоракеты системы ПРО
2021-09-17T05:04
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РИА Новости
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безопасность, москва, игорь коротченко, а-135
05:04 17.09.2021 (обновлено: 11:02 17.09.2021)
ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган