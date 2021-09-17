https://ria.ru/20210917/prilozhenie-1750493119.html

В Госдуме оценили удаление приложения "Навальный" из AppStore и Google Play

В Госдуме оценили удаление приложения "Навальный" из AppStore и Google Play - РИА Новости, 17.09.2021

В Госдуме оценили удаление приложения "Навальный" из AppStore и Google Play

Удаление приложения "Навальный" в сервисах AppStore и Google Play свидетельствует, видимо, о принятии этими компаниями предписаний российских... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:56

2021-09-17T11:56

2021-09-17T11:56

общество

андрей климов

apple

госдума рф

google

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Удаление приложения "Навальный" в сервисах AppStore и Google Play свидетельствует, видимо, о принятии этими компаниями предписаний российских контрольно-надзорных органов, заявил в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, стало известно ранее в пятницу."Судя по всему, руководство Apple и Google восприняло предписания российских контрольно-надзорных органов, и это можно приветствовать. Главное, чтобы это не было обходным маневром перед тем, как продолжить вмешательство в российские выборы иным способом", - сказал Пискарев журналистам.Комиссия продолжит мониторинг информационной сферы на предмет нарушений избирательного законодательства РФ, добавил он.В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета ранее заявили, что что Google и Apple нарушают законодательство РФ о выборах, размещая запрещённый контент. Как заявил в четверг глава комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, представители Apple заявили о правовых тонкостях, не позволяющих материнской компании удалить приложение из Appstore.

https://ria.ru/20210916/apple-1750372596.html

https://ria.ru/20210916/google-1750330705.html

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общество, андрей климов, apple, госдума рф, google, василий пискарев, россия